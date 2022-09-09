МИД России сообщил о возможном введении виз для украинцев

Замглавы МИД Андрей Руденко заявил, что Россия рассматривает возможность введения виз для граждан Украины. Об этом сообщает «РИА Новости».

— Мы этот вопрос обсуждаем с разными ведомствами. Здесь нужно принимать во внимание весь набор факторов, в том числе гуманитарный. Мы не хотим осложнять жизнь тем украинским гражданам, которые хотят покинуть страну или зону боевых действий и направиться в Россию. Для них тогда получение виз стало бы очень сложным процессом, особенно в нынешней ситуации, когда у нас даже посольства нет в Киеве, — сказал он.

По его словам, у России уже есть примеры неодинаковых реакций в подобных ситуациях.

— Допустим, у нас с Грузией действует визовый режим, а в отношении россиян Грузия не применяет визовый режим… Поэтому это в практике встречается, и не обязательно это должно быть зеркально. И президент говорил о том, зачем стрелять себе в ногу. Нам выгодно, чтобы люди к нам ехали, видели, что происходит, — заключил дипломат.

Фото: mid.ru

Напомним, с 1 июля украинские власти ввели визовый режим для россиян. При этом в МИД страны уточнили, что даже наличие разрешающего документа не гарантирует попадание в страну — решение принимают сами пограничники.

Сегодня Совет Евросоюза окончательно утвердил принятое ранее решение о полной приостановке упрощенного визового режима с Россией.

После начала действия решения к россиянам будут применяться общие правила выдачи виз: ее стоимость вырастет с 35 до 80 евро, потребуются дополнительные документы для запроса, а также увеличится время его рассмотрения (до 15 дней, в некоторых случаях — до 45 дней, а российские туроператоры опасаются, что в худшем случае и до 6 месяцев).

Отмечается, что решение о приостановке режима вступит в силу с 12 сентября после публикации в официальном журнале ЕС.

Также с 19 сентября для граждан России вступит в силу запрет на въезд в Эстонию, Латвию, Литву и Польшу.



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Максим Кокунин