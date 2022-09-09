С «КамГэса» взыскали в пользу ТФБ лишь седьмую часть неустойки на полмиллиарда

Фото: Максим Платонов

Неустойка на 515,6 млн

Как стало известно «Реальному времени», вместо затребованной неустойки в 515,6 млн рублей по двум кредитам, выданным «Камгэсэнергострою» в «Татфондбанке», суд взыскал с компании лишь седьмую часть суммы — 75,3 миллиона.

Застройщик обращался в ТФБ за деньгами незадолго до того, как банк лопнул. «КамГэС» оформил два займа: на 343,5 млн и 172 млн рублей. В суде ответчик требования не признал, заявил о пропуске исковой давности и необходимости снизить неустойку. АСВ, как конкурсный управляющий «Татфонда», просил удовлетворить иск в полном объеме.

Как следует из материалов дела, в августе 2016 года ТФБ открыл для челнинского предприятия кредитную линию с лимитом выдачи в размере 260 млн рублей под 16% годовых на пополнение оборотных средств. Заемные средства «Камгэсэнергострою» надлежало вернуть не позднее конца марта 2017 года. В случае невыплаты процентов по кредиту, а также всей суммы транша банк был вправе взыскать с компании-заемщика неустойку в размере двойной ставки за пользование кредитом или процентов за каждый день неисполнения обязательства. Аналогичный договор был заключен и в ноябре того же года на сумму 150 млн рублей под 14% годовых.

В апреле 2017 года «Татфондбанк» был признан банкротом, а его конкурсным управляющим стала госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов».

В апреле 2017 года «Татфондбанк» был признан банкротом, а его конкурсным управляющим стала госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов». Фото: Максим Платонов

С учетом срока исковой давности

В июне 2019 года Арбитражный суд Поволжского округа взыскал с «Камгэсэнергостроя» в пользу ТФБ без малого 410 млн рублей задолженности по этим кредитам плюс просроченные проценты и неустойку. По решению суда челнинскому предприятию в конечном счете надлежало вернуть банку более 515,6 млн рублей. Своих обязательств челнинская компания не исполнила, и в мае этого года АСВ потребовало досрочно вернуть всю сумму кредитов, проценты за пользование ими и выплатить неустойку. Стройфирма не заплатила, вновь ссылаясь на то, банк пропустил срок исковой давности в три года.

Согласно п. 2 ст. 199 Гражданского кодекса, истечение срока исковой давности вполне может служить основанием для отказа в иске. Также если будет установлено, что для его восстановления у истца нет уважительных причин, суд вправе отказать в удовлетворении требования только по этим мотивам, не изучая обстоятельств дела. Иск от ТФБ в арбитраж был подан 22 июня текущего года. Поэтому требования о взыскании неустойки за период с 13 марта 2018 года по 22 мая 2019 года были заявлены с пропуском срока исковой давности, указал суд.

Исковые требования о взыскании неустойки за период с 13 марта 2018 года по 22 мая 2019 года были заявлены с пропуском срока исковой давности, указал суд. Фото: realnoevremya.ru

Перерасчет неустойки и отказ в остальной части требований

В ходе заседания суд напомнил и о моратории, введенном постановлением России, на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами, в отношении юридических лиц и граждан. На этом основании из начисления и взыскания неустойки по двум кредитным договорам суд исключил период действия моратория, который длился с 1 по 25 апреля текущего года. Поэтому иск о взыскании неустойки банковской организации в адрес «КамГЭСа» надлежало подавать в период не позднее 31 марта этого года.

Кроме того, суд учел возможность самостоятельно снижать размер неустойки в случае ее чрезмерности по сравнению с последствиями нарушения обязательств.

— Суд принимает во внимание, что у истца имеются встречные обязательства перед ответчиком, а также общеизвестный факт, что ответчик является крупным предприятием, обеспечивающим занятость населения и материальное благосостояние населения, — говорится в решении.

С учетом этого суд сделал перерасчет суммы неустойки по двум взятым в ТФБ кредитам. В итоге общая сумма, которую по решению арбитража надлежит выплатить банку, составила около 75,3 млн рублей. В остальной части исковых требований, заявленных банком, было отказано.

Ангелина Панченко