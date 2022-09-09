Сладкие новогодние подарки для казанских детей подешевели на 1,66 миллиона рублей

В Казани закупка сладких новогодних подарков для детей подешевела на 1,66 миллиона, или на 5%, — она обойдется городскому бюджету в 31,6 миллиона рублей, выяснило «Реальное время». При этом изначально власти были готовы направить на нее 33,26 миллиона.

Контракт на поставку подарков для детей к Новому году заключат с индивидуальным предпринимателем А.И. Кузнецовой. Конкуренцию ей в ходе тендера составили еще три участка, которые предложили за свои услуги начальную сумму контракта — 33,26 миллиона рублей.

Всего к Новому году для казанских детей закупят 156 410 подарочных наборов. Таким образом, стоимость одной единицы составит 202 рубля, хотя из расчета начальной цены контракта она оценивалась в 212,65 рубля.



Как и 2021 году, дизайн подарочной коробки со сладостями выполнят в формате отрывного календаря — на лицевой стороне расположат отрывной лист с датой 31 декабря и с рисунком снегиря на елочной ветке. Под ним изобразят Деда Мороза, Снегурочку, игрушки, сладости и поздравление «С Новым годом!» — с одной стороны на русском языке, с другой стороны — на татарском, «Яна ел белен!», а также герб Казани, часы и еловые ветки.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В качестве сувенира в подарочные наборы положат светоотражающий элемент — наклейку из мягкого пластика с изображением дорожных знаков в центре. В числе сладостей вафельный батончик, сахарное печенье, две конфеты с пралине, две мармеладки с фруктовым вкусом, две сливочные конфеты, десерт с кремовой начинкой между слоями мягких бисквитных ломтиков, две сливочные конфеты с молочной тянучкой со вкусом традиционного пломбира, две конфеты с желейным корпусом глазированные шоколадной глазурью, две конфеты с кремовой начинкой в вафельном корпусе, одна конфета с фруктовым корпусом глазированная кондитерской темной глазурью, глазированный зефир с «вареной сгущенкой» со вкусом банана, вафельный десерт, мучное кондитерское изделие, а также сок восстановленный без добавления сахара для детского питания. В общей сложности 21 наименование.



Аналогичную сумму выделили на сладкие новогодние подарки для казанских детей и в прошлом году. Стоимость одного подарочного набора для детсадовцев и школьников оценили в 216,7 рубля. Подробнее — в материале «Реального времени».

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина