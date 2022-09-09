Гидрометцентр Татарстана объявил штормовое предупреждение о заморозках

Фото: Роман Хасаев (архив)

Гидрометцентр Татарстана опубликовал штормовое предупреждение о заморозках на территории республики. Они прогнозируются ночью и утром в субботу, 10 сентября.

Завтра в Татарстане местами в воздухе и на почве ожидаются заморозки до -1 градуса, говорится в сообщении.

По прогнозу Гидрометцентра республики, до конца этой недели в Татарстане ожидается холодная погода. Днем в субботу ожидается от +9 до +14 градусов, в воскресенье — от +11 до +16°С.

Фото: Максим Платонов

Холодная погода с температурами ниже климатической нормы на 4—6 градусов связаны с влиянием обширного тропосферного циклона. Впервые в этом сезоне в отдельных районах республики выпала так называемая ледяная крупа, обратили внимание в Гидрометцентре Татарстана.

Вместе с этим сегодня Гидрометцентр Татарстана выпустил очередное штормовое предупреждение о чрезвычайной пожароопасности лесов. Она сохранится местами в западных районах республики с 10 по 16 сентября.

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Татьяна Демина