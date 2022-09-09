НАТО объявила о размещении новых сил на восточной границе

НАТО размещает новые силы на восточной границе. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

— В то же время мы посылаем однозначный сигнал Москве, что НАТО будет защищать каждый дюйм территории союзников, — приводит ТАСС его слова.

Фото: nato.int

Столтенберг призвал готовиться к длительному противостоянию с Россией и поставлять Киеву оружие.

В конце июня глава альянса заявлял, что НАТО начало готовиться к противостоянию с Россией с 2014 года. Также Столтенберг отмечал что участники саммита альянса считают Россию угрозой своей безопасности. Отдельно он подчеркивал, что Россия больше не является партнером.



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Татьяна Леухина