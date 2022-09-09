НАТО объявила о размещении новых сил на восточной границе
НАТО размещает новые силы на восточной границе. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.
— В то же время мы посылаем однозначный сигнал Москве, что НАТО будет защищать каждый дюйм территории союзников, — приводит ТАСС его слова.
Столтенберг призвал готовиться к длительному противостоянию с Россией и поставлять Киеву оружие.
В конце июня глава альянса заявлял, что НАТО начало готовиться к противостоянию с Россией с 2014 года. Также Столтенберг отмечал что участники саммита альянса считают Россию угрозой своей безопасности. Отдельно он подчеркивал, что Россия больше не является партнером.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым