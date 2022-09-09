Казань не вошла в топ-3 рейтинга социально-экономического развития муниципалитетов Татарстана

Казань оказалась на четвертом месте в рейтинге социально-экономического развития муниципалитетов Татарстана по итогам января — июля 2022 года. Данные приводит Минэкономики республики.

Рейтинг возглавил Лаишевский район. Второе и третье места — у Тукаевского и Альметьевского районов. Топ-5 замыкает Нижнекамский район.

Фото: t.me/apparatustatar

Следом идут Новошешминский район, Челны, Зеленодольский, Елабужский и Менделеевский районы, сообщается в telegram-канале пресс-службы президента Татарстана.



В числе аутсайдеров по итогам 7 месяцев: Тюлячинский, Муслюмовский и Агрызский районы республики.

Рейтинг составляют на основе следующих показателей: объем отгруженной продукции собственного производства, налоговые и неналоговые доходы, общая площадь введенного и действующего жилья, объем валовой продукции сельского хозяйства и другие важные социально-экономические индикаторы.

В августе столица Татарстана вновь не вошла в топ-3 рейтинга социально-экономического развития муниципалитетов и городских округов по итогам шести месяцев. Тогда в лидерах были Лаишевский, Альметьевский и Тукаевский районы.



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Татьяна Леухина