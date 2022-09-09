Хуснуллин: на трассе М-12 Москва — Казань внедрят отечественную систему безбарьерного проезда

Фото: "Автодор"

Система для безбарьерной системы взимания платы «Свободный поток», которая внедряется на М-12 Москва — Казань, — стопроцентная отечественная разработка. Об этом сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин.

В Московской области на первом пусковом комплексе нулевого этапа трассы М-12 уже установили российское оборудование.

Отмечается, что система уже успела зарекомендовать себя на Центральной кольцевой автомобильной дороге (ЦКАД) в Московской области.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

— «Свободный поток» в эксплуатации и в строительстве дешевле, чем барьерная система взимания платы — примерно на 15–20% на различных участках дорог. Автомобилистам она обеспечивает возможность оплаты услуги на скорости потока, без замедления движения для проезда через шлагбаумы, — передает слова Хуснуллина пресс-служба правительства России.

На всей протяженности дороги М-12 запроектировали 19 рамок «Свободного потока», предусмотрены резервные рамки. Это позволит обеспечить стабильное и непрерывное функционирование системы, рассказал председатель правления госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко.

Система на М-12 будет немного отличаться от той, что работает на ЦКАД. Одним из элементов будет установка дополнительного контейнера в придорожной полосе, который обеспечен системой беспрерывного питания. Даже в случае отключения электричества система продолжит фиксировать информацию с оборудования на рамке для последующей передачи.



Вчера вице-премьер России Марат Хуснуллин предложил спланировать развитие трассы М-12 Москва — Казань до Владивостока и предусмотреть ее связку с железными дорогами и морскими портами на Дальнем Востоке. По его словам, протяженность трассы до Владивостока составит 12 тысяч километров, она пройдет через Читу, Хабаровск, Якутск, Магадан, Ханты-Мансийск.

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Татьяна Леухина