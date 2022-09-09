«Долги были погашены за неделю»: «Булгарпиво» рассчиталось с налоговой

Федеральная налоговая служба России сняла обеспечительные меры с имущества пивоваренного завода ОАО «Булгарпиво», которое было заложено в счет налоговой заложенности перед республиканским бюджетом в 131,5 млн рублей.

— Долги по акцизам были погашены практически через неделю после того, как информация об этом была озвучена, — сообщил глава Пивной ассоциации Татарстана Ринат Акчурин.

Он рассказывал «Реальному времени», что челнинский производитель накопил недоимку до начала сезона активного потребления пива и сможет быстро погасить по мере роста реализации объемов продукции в летнее время.

В счет долгов по акцизам предприятие заложило Федеральной налоговой службе России транспорт и оборудование, всего 16 объектов. Из них семь — автомобили: Mercedes-Benz GL-Class 500, два Hyundai HD65, два Hyundai VT(HD78), BMW 7 750Li , а также трактор «Беларус 892».

Среди другого оборудования: автомат маркировочный, станок ленточно-пильный отрезной, котельная автоматизированная блочно-модульная «Универсал», наружные сети водоснабжения и ливневой канализации логистического центра, станция сбора конденсата, автомат обертывания термоусадочной пленкой, автомат розлива в алюминиевые банки и конвейерная система (линия №5 для розлива ж/б банок).

В счет долгов по акцизам предприятие заложило Федеральной налоговой службе России в том числе BMW 750Li. Фото: commons.wikimedia.org

«Булгарпиво» допустило почти двукратный рост налоговой задолженности

ФНС РФ наложила залоговые ограничения 4 августа, спустя неделю после заявления главы Минфина Татарстана Радика Гайзатуллина о наличии у предприятия задолженности по акцизам от реализации пива. На республиканском совещании об итогах исполнения консолидированного бюджета за первое полугодие он сообщил о том, что производитель допустил почти двукратный рост налоговой задолженности.

— У АО «Булгарпиво» имеются негативные моменты в деятельности, которая сопровождается наличием задолженности перед бюджетом. Несмотря на работу налоговых органов по ее снижению, задолженность сохраняется, — подчеркнул тогда глава Минфина Татарстана.

По данным ведомства, задолженность по акцизам составила 131,5 млн рублей на 1 июля этого года. Долг начал расти с апреля с уровня 92,2 млн рублей.

ФНС РФ наложила залоговые ограничения 4 августа, спустя неделю после заявления главы Минфина Татарстана Радика Гайзатуллина. Фото: minfin.tatarstan.ru

Отметим, что имущество налогоплательщика признается находящимся в залоге у налогового органа в случае неисполнения вступившего в силу решения налогового органа о привлечении к ответственности, по которому вводился запрет на отчуждение или передачу в залог без согласия налогового органа.

Луиза Игнатьева