Стоимость восстановления Украины оценили в $349 миллиардов — это много или мало?

Восстановление Украины в социальном, производственном и инфраструктурном секторах потребует $349 миллиардов. Такая сумма прописана в совместном докладе Киева, Еврокомиссии и Всемирного банка.

Указанная сумма более чем в 1,5 раза превышает ВВП Украины в 2021 году, указано в документе. По прогнозу властей страны, Еврокомиссии и Всемирного банка, она вырастет.

— Только для первого этапа, быстрого восстановления, необходимо $17 млрд, из которых Украине уже в этом году нужно 3,4 млрд долларов, — приводятся в докладе слова премьер-министра страны Дениса Шмыгаля.

$349 миллиардов — это:

21,2 триллиона рублей , или €349,6 миллиарда, по курсу УБ на сегодня.

, или по курсу УБ на сегодня. 12,88 триллиона украинских гривен .

. 117 самых крупных пакетов помощи Украине от США — в конце августа американский лидер Джо Байден заявил о выделении военной помощи Киеву на рекордные $2,98 миллиарда.



— в конце августа американский лидер Джо Байден заявил о выделении военной помощи Киеву на рекордные $2,98 миллиарда. Почти 27 «планов Маршалла» — общая сумма ассигнований по программе помощи Европе после Второй мировой войны составила около $13 миллиардов.

— общая сумма ассигнований по программе помощи Европе после Второй мировой войны составила около $13 миллиардов. 28,6 миллиона годовых зарплат президента Украины Владимира Зеленского — за 2021-й он получил $12,2 тысячи.

— за 2021-й он получил $12,2 тысячи. 883,5 миллиона средних месячных зарплат украинцев — по состоянию на январь этого года она оценивалась в $395.

— по состоянию на январь этого года она оценивалась в $395. Почти 10 планируемых доходов бюджета Украины за 2022 год — они определены в $35,87 миллиарда.

— они определены в $35,87 миллиарда. 42 «бюджета» Украины на военные нужды — с 24 февраля по 13 мая Киев потратил на них $8,3 миллиарда.

— с 24 февраля по 13 мая Киев потратил на них $8,3 миллиарда. Четверть от суммы, которую Польша потребовала от Германии в качестве репараций за ущерб, понесенный во время Второй мировой войны, — $1,3 триллиона.



— $1,3 триллиона. 10,6 бюджета на восстановление Донецкой Народной Республики — на ПМЭФ-2022 премьер ДНР Виталий Хоценко заявил, что за два года на эти цели Россия выделит $32,9 миллиарда.

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Татьяна Демина