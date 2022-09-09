Стоимость восстановления Украины оценили в $349 миллиардов — это много или мало?
Восстановление Украины в социальном, производственном и инфраструктурном секторах потребует $349 миллиардов. Такая сумма прописана в совместном докладе Киева, Еврокомиссии и Всемирного банка.
Указанная сумма более чем в 1,5 раза превышает ВВП Украины в 2021 году, указано в документе. По прогнозу властей страны, Еврокомиссии и Всемирного банка, она вырастет.
— Только для первого этапа, быстрого восстановления, необходимо $17 млрд, из которых Украине уже в этом году нужно 3,4 млрд долларов, — приводятся в докладе слова премьер-министра страны Дениса Шмыгаля.
$349 миллиардов — это:
- 21,2 триллиона рублей, или €349,6 миллиарда, по курсу УБ на сегодня.
- 12,88 триллиона украинских гривен.
- 117 самых крупных пакетов помощи Украине от США — в конце августа американский лидер Джо Байден заявил о выделении военной помощи Киеву на рекордные $2,98 миллиарда.
- Почти 27 «планов Маршалла» — общая сумма ассигнований по программе помощи Европе после Второй мировой войны составила около $13 миллиардов.
- 28,6 миллиона годовых зарплат президента Украины Владимира Зеленского — за 2021-й он получил $12,2 тысячи.
- 883,5 миллиона средних месячных зарплат украинцев — по состоянию на январь этого года она оценивалась в $395.
- Почти 10 планируемых доходов бюджета Украины за 2022 год — они определены в $35,87 миллиарда.
- 42 «бюджета» Украины на военные нужды — с 24 февраля по 13 мая Киев потратил на них $8,3 миллиарда.
- Четверть от суммы, которую Польша потребовала от Германии в качестве репараций за ущерб, понесенный во время Второй мировой войны, — $1,3 триллиона.
- 10,6 бюджета на восстановление Донецкой Народной Республики — на ПМЭФ-2022 премьер ДНР Виталий Хоценко заявил, что за два года на эти цели Россия выделит $32,9 миллиарда.
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