В Казани временно изменили схемы движения автобусов №28 и №43

В Казани изменили схемы движения автобусов №28 и №43 в связи с временным ограничением движения по ул. Гагарина из-за замены подземного газопровода. Об этом сообщили в Комитете по транспорту.

Автобусы №28 будут следовать по ул. Гагарина — пр. Ибрагимова — ул. Воровского — ул. Короленко, далее по маршруту.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Автобусы №43 при движении к улице Технической будут следовать по ул. Декабристов — ул. Восстания — ул. Короленко, далее по маршруту. В обратном направлении — по ул. Короленко — ул. Восстания — ул. Декабристов, далее по маршруту.

Изменения будут действовать до 14 октября, сообщается на сайте мэрии города.

Вчера в исполкоме Казани рассказали, что с 9 по 14 сентября частично будет закрыт участок проезжей части и тротуара рядом с домом №89 по ул. Короленко.



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Татьяна Леухина