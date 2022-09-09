Совет ЕС утвердил решение о приостановке упрощенного визового режима с Россией

Совет Евросоюза окончательно утвердил принятое ранее решение о полной приостановке упрощенного визового режима с Россией, сообщает «РИА Новости».

После начала действия решения к россиянам будут применяться общие правила выдачи виз: ее стоимость вырастет с 35 до 80 евро, потребуются дополнительные документы для запроса, а также увеличится время его рассмотрения (до 15 дней, в некоторых случаях — до 45 дней, а российские туроператоры опасаются, что в худшем случае и до 6 месяцев).

Отмечается, что решение о приостановке режима вступит в силу с 12 сентября после публикации в официальном журнале ЕС.

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В начале недели Еврокомиссия утвердила предложение о полной остановке действия соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией. Об этом сообщила еврокомиссар по внутренним делам Ильва Юханссон.

— Граждане России не должны иметь легкого доступа в ЕС, и, конечно, быть туристами в ЕС не является фундаментальным правом. Еврокомиссия сегодня приняла предложение полностью приостановить соглашение об упрощении визового режима с Россией, — сказала она.



31 августа в Евросоюзе приняли политическое решение о полной заморозке соглашения об упрощении визового режима с Россией. При этом отмечалось, что члены Евросоюза продолжат выдавать визы «конкретным группам россиян».



Директор консульского департамента МИД РФ Иван Волынкин в июле сообщал, что Россия не исключает сценария, при котором гражданам страны перестанут выдавать шенгенские визы.



Также с 19 сентября для граждан России вступит в силу запрет на въезд в Эстонию, Латвию, Литву и Польшу.



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Максим Кокунин