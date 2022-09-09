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Whoosh: чаще всего казанцы ездят на электросамокатах по делам

16:13, 09.09.2022
Whoosh: чаще всего казанцы ездят на электросамокатах по делам
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Почти 70% всех поездок на электросамокатах казанцы совершают по делам: между транспортными хабами и жилыми кварталами, центрами деловой активности, государственными и социальными учреждениями. Об этом сообщила пресс-служба российского сервиса аренды электросамокатов Whoosh.

Жители Казани проехали почти 3 млн километров по улицам города с начала сезона. Для движения они выбирают главные транспортные артерии города внутри районов и связывающие районы между собой.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Чаще всего поездки на электросамокатах совершались по улицам Карла Маркса и Николая Ершова, Право-Булачной и Лево-Булачной, Кремлевской дамбе.

В Татарстане с весны этого года начал расти спрос на летние виды транспорта — самокаты и велосипеды. Их продажи в июне росли на 80% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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Татьяна Леухина
ОбществоИнфраструктура Татарстан

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