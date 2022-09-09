В Татарстане второй раз с начала осени продлили штормовое предупреждение о чрезвычайной пожароопасности лесов

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане вновь продлили штормовое предупреждение о чрезвычайной пожароопасности лесов. Это произошло второй раз с начала сентября.

Чрезвычайная пожарная опасность лесов — V класс — сохранится местами в западных районах Татарстана с 10 по 16 сентября, сообщили в Гидрометцентре республики.

Это уже шестое продление штормового предупреждения о пожароопасности лесов. Из-за высокой пожарной опасности лесов (IV класс) в Татарстане его объявили с 28 июля. В первый раз его продлили 4 августа, второй раз — 10 августа, в третий — 19 августа, в четвертый — 29 августа, в пятый — 6 сентября.

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане из-за высокой пожароопасности — IV класса — 29 августа повторно ввели ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в них транспорта. Оно действует 21 день.



Отметим, что в Татарстане установилась холодная погода. Температуры ниже климатической нормы на 4—6 градусов, что связано с влиянием обширного тропосферного циклона.



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Татьяна Демина