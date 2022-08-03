Итоги дня: пожар на складе Ozon, мобилизация в Нагорном Карабахе, увеличение дефицита бюджета Казани
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за среду, 3 августа:
- Из-за обострения ситуации на линии разграничения в Нагорном Карабахе с сегодняшнего дня объявлена частичная мобилизация. Указ подписал лидер непризнанной республики Араик Арутюнян.
- Дефицит бюджета столицы Татарстана вырос до 4,5 миллиарда рублей. При этом в конце 2021-го заявлялось, что он будет бездефицитным. Много это или мало — в подсчетах «Реального времени».
- Китайская компания Huawei закрыла свой интернет-магазин Vmall в России. Он перестал принимать заказы с 10 утра 1 августа. Все заказы, которые приняли, доставят.
- В центре Казани отреставрируют объект культурного наследия — «Дом Федора Никифорова — Виктора Парамонова», построенный в конце XIX века одним из самых известных архитекторов Казанской губернии Петром Романовым. Сейчас часть его помещений занимают магазины и рестораны. Проект на проведение работ по сохранению памятника уже прошел госэкспертизу. Подробнее — в материале «Реального времени».
- В Авиастроительном районе Казани появится новый склад с административно-бытовыми помещениями. Его построит компания местного застройщика Владимира Казилова ООО «Евростройхолдинг-Казань». Детали — в материале «Реального времени».
- Холдинг АО «Группа ГМС» забирает гендиректора казанского АО «НИИтурбокомпрессор им. В.Б. Шнеппа» Евгения Ибрагимова на повышение в свою головную структуру. Опытнейший конструктор-разработчик компрессорной техники оставляет с 9 августа пост руководителя казанского проектного института и переходит на должность замдиректора по импортозамещению, которую специально создают в составе УК «Группа ГМС». Подробности — в материале «Реального времени»
- Дополнительные нефтегазовые доходы России в июле оказались ниже прогнозируемых почти на 75 миллиардов рублей. Они составили 284,8 миллиарда рублей.
- Еще одним уголовным делом грозят подчиненные находящемуся под судом за аферы с подгузниками для инвалидов председателю Татарской региональной организации Всероссийского общества инвалидов Рифату Ганибаеву. Он «отменил» решение районной конференции и лишил полномочий взбунтовавшееся против его методов работы руководство Приволжской районной организации инвалидов Казани, объявив их нелегитимно избранными. Они же выдвинули к нему претензии в захвате помещения организации, ее документов и материальных ценностей. Детали — в материале «Реального времени».
- Умер помощника премьер-министра Татарстана Олег Назаров. До назначения на эту должность он работал заместителем руководителя управления ФСБ по республике.
- В подмосковной Истре в полдень загорелся склад Ozon. По данным МЧС России на 16.44, на месте происшествия работали более 150 человек и около 40 единиц техники, в том числе вертолет Ми-8. Следком возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности по факту пожара. По последним данным, пострадали 13 человек, один погиб.
- Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец считает, что в России необходимо ввести законодательный запрет на пропаганду трансгендерности. Обращение с этой идеей она направило министру здравоохранения страны Михаилу Мурашко.
- В Казани восстановят подземную технологическую галерею между набережной Кабана и Булаком, коммуникации которой построены примерно в 1960-е годы. На данный момент решается вопрос о финансировании работ.
- В этом году в Казани вновь пройдет фестиваль народов Поволжья «Итиль». Мероприятие сменит площадку: в 2021-м он проходил около Чаши, а в этом году его организуют в Центральном парке культуры и отдыха им. Горького.
- В Казани планируют установить памятник татарскому певцу Рашиту Вагапову. Он должен появиться в сквере возле Татарской государственной филармонии им. Габдуллы Тукая на улице Павлюхина.
- В этом месяце жителей Татарстана ожидает дополнительный выходной день. Это связано с празднованием Дня республики 30 августа. В этом году он выпадает на вторник.
Ключевые события 161-го дня специальной военной операции России на Украине:
- Минобороны России сообщило, что в результате удара по пункту временной дислокации подразделения 81-й аэромобильной бригады ВСУ в Николаевке уничтожено более 50 националистов и шесть автомобилей. Высокоточными ракетами большой дальности воздушного базирования в Львовской области ликвидирована база хранения вооружения и боеприпасов иностранного производства, которые доставили из Польши.
- За сутки поражено три пункта управления, в том числе батальона 72-й и 65-й механизированной бригады. Уничтожено четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов и хранилище топлива для военной техники в Николаевской области, доложили в Минобороны России.
- В ходе контрбатарейной борьбы подавлено два украинских взвода РСЗО «Град», три артиллерийских взвода орудий «Мста-Б», три взвода орудий «Гвоздика» и два взвода гаубиц Д-30 на огневых позициях, следует из сводки Минобороны РФ.
- За сутки российскими средствами ПВО в воздухе сбито пять украинских беспилотников. По данным Минобороны России, также перехвачены две баллистические ракеты «Точка-У» в Херсонской области.
- С начала специальной военной операции между Россией и Украиной проведено 27 обменов пленными, рассказал замминистра обороны РФ Александр Фомин. Он добавил, что в стране на постоянной основе действует медицинская комиссия для освидетельствования больных и раненых военных, попавших в плен. Также осуществляется репатриация военнослужащих ВСУ — Украине передали 18 человек.
- Александр Фомин добавил, что 81% вернувшихся из плена российских военных подвергались побоям и физическому насилию. К съемкам пропагандистских роликов насильно привлекли 55% пленных, 46% не оказали необходимую медпомощь. Представитель Минобороны России также обратил внимание, что украинскими нацистами оказывается психологическое давление на родственников задержанных военнослужащих ВС РФ.
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Татьяна ДеминаОбщество Татарстан
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