В Подмосковье загорелся склад компании Ozon
В Подмосковной Истре горит склад OZON, сообщение о пожаре в селе Петровское поступило в экстренные службы в 12.30, сообщает RT со ссылкой на пресс-службу областного ГУ МЧС России.
Площадь пожара составила 20 тысяч «квадратов». Более 1 тысячи сотрудников эвакуировали.
По предварительной информации, причиной возгорания стало короткое замыкание.
1 августа в промзоне в Нижнекамске, на улице Индустриальная, 2б, произошел пожар на площадке - горел складированный утеплитель. Пожарные ликвидировали открытое горение на площади предварительно 60 кв. м.
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