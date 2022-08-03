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В Подмосковье загорелся склад компании Ozon

13:25, 03.08.2022
В Подмосковье загорелся склад компании Ozon
Фото: соцсети

В Подмосковной Истре горит склад OZON, сообщение о пожаре в селе Петровское поступило в экстренные службы в 12.30, сообщает RT со ссылкой на пресс-службу областного ГУ МЧС России.

Площадь пожара составила 20 тысяч «квадратов». Более 1 тысячи сотрудников эвакуировали.

По предварительной информации, причиной возгорания стало короткое замыкание.

1 августа в промзоне в Нижнекамске, на улице Индустриальная, 2б, произошел пожар на площадке - горел складированный утеплитель. Пожарные ликвидировали открытое горение на площади предварительно 60 кв. м.

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Маргарита Головатенко
ПроисшествияБизнесРозничная торговляОбщество

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