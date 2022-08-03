Топ-менеджер из Казани займет «расстрельную» позицию главы по импортозамещению в ГМС

Управляющая компания группы предложила пост замгендиректора по импортозамещению главе НИИтурбокомпрессор Евгению Ибрагимову

Многопрофильный холдинг АО «Группа ГМС» забирает гендиректора казанского АО «НИИтурбокомпрессор им. В.Б. Шнеппа» Евгения Ибрагимова на повышение в свою головную структуру. Как стало известно «Реальному времени», опытнейший конструктор-разработчик компрессорной техники оставляет с 9 августа пост руководителя казанского проектного института и переходит на новую должность — замдиректора по импортозамещению, которую специально создают в составе УК «Группа ГМС». По мнению участников рынка, на новом месте ему придется вплотную заниматься монтажом и запуском в эксплуатацию зарубежного технологического оборудования, которое «бросили» иностранцы на российских нефтегазовых месторождениях после введения международных санкций против России.

Евгений Ибрагимов идет на повышение

Бессменный глава казанского научно-исследовательского и проектно-конструкторского центра в области создания современного компрессорного оборудования АО «НИИтурбокомпрессор им. В.Б. Шнеппа» (входит в Группу ГМС) Евгений Ибрагимов покидает свой пост. Институтом он руководил восемь лет, возглавив его в августе 2014 года, уйдя с должности управляющего директора АО «Казанькомпрессормаш».

Как стало известно «Реальному времени», заявление о его уходе будет рассматриваться 9 августа на внеочередном собрании акционеров общества. Заседание пройдет очно и будет проводиться в Казани. Решение о созыве внеочередного собрания совет директоров АО «НИИтурбкомпрессор им. В.Б. Шнеппа» принял еще 18 июля, но приглашения поступили акционерам на этой неделе.

Впрочем, исход голосования по расторжению контракта с Евгением Ибрагимовым, можно сказать, предрешен. Как рассказали источники «Реального времени», смена руководства на предприятии связана с его повышением в структуре ГМС. По их словам, накануне он принял предложение руководства управляющей компании возглавить новое направление — поиск и разработку вариантов по импортозамещению широкой номенклатуры газоперекачивающей техники для нефтегазового комплекса. Ожидается, что Евгений Ибрагимов займет пост заместителя директора УК по импортозамещению. В этом ранге он будет находиться в непосредственном подчинении первого заместителя — финансового директора Кирилла Молчанова. Юридически он будет состоять в бизнес-единице «ГМС Компрессоры», которую курирует член совета директоров ГМС и главный управляющий директор этой организации Юрий Скрынник. Вместе с тем в структуре УК ГМС немало профильных заместителей, которые занимаются производством, наукой, сервисом и связями с органами власти, так что новичку придется взаимодействовать с каждым из них.

Институтом Ибрагимов руководил восемь лет, возглавив его в августе 2014 года, уйдя с должности управляющего директора АО «Казанькомпрессормаш».

АО «НИИтурбокомпрессор им. В.Б. Шнеппа» является ведущим в России и СНГ научно-исследовательским и проектно-конструкторским центром в области создания современного компрессорного оборудования. Основано в 1957 году как «Специальное конструкторское бюро по компрессоростроению». В настоящее время институт является ведущим разработчиком и проектировщиком компрессоров, компрессорных установок, газоперекачивающих агрегатов и компрессорных станций для нефтегазового комплекса, энергетики, нефтехимической, горнодобывающей, металлургической и других отраслей промышленности. С 2013 года входит в Группу ГМС.

ГМС вводит позицию директора по импортозамещению

Отметим, что до сих пор позиции директора по импортозамещению в руководстве УК ГМС не существовало. Таким образом, казанскому топ-менеджеру Евгению Ибрагимову доверили новый ответственный пост, который нацелен как на продвижение отечественной продукции, так и на внедрение в эксплуатацию ввезенной зарубежной компрессорной техники. Некоторые участники рынка называют эту должность «расстрельной», так как на этом направлении много неизвестного и сложного.

Плюс назначения в том, что Ибрагимов продолжит сотрудничество с АО «Казанькомпрессормаш» (входит в Группу ГМС) уже с другой позиции. ККМ составляет основу бизнес-единицы «ГМС Компрессоры» (другого компрессорного завода у ГМС просто нет, — прим. авт.) и идет в рост. По итогам 2021 года казанское предприятие увеличило выручку на 103% — до 14,2 млрд рублей. Основными заказчиками являются структуры «Газпрома» и «Газпромнефти». В прошлом году ККМ обеспечил поставку ГПА на вторую очередь проекта «Сила Сибири», оборудования на Новопортовское месторождения Ямала, Чаяндинское месторождение. Среди наиболее крупных проектов, реализованных в 2021 году, можно выделить следующие договоры с «Газпром комплектацией» на поставку двух комплектов основного технологического оборудования агрегата турбокомпрессорного ГПА, с ЦПСиК («Сила Сибири», вторая очередь) — поставка четырех агрегатов газоперекачивающих ГПА-16 МВт с центробежным компрессором для объекта КС «Олекминская», с «Газпромнефть-Заполярье» (ДКС Песцовое) на поставку четырех комплектов ГПА на базе центробежных компрессоров, говорится в отчете компании.

Казанскому топ-менеджеру Евгению Ибрагимову доверили новый ответственный пост, который нацелен на продвижение как отечественной продукции, так и зарубежной техники. Фото: symp.kviht.ru.

Остается в Казани

«Реальному времени» удалось связаться с Евгением Рашитовичем, который подтвердил свой скорый уход с поста гендиректора АО «НИИтурбокомпрессор» и за более подробными комментариями направил в пресс-службу Группы ГМС. По данным источников, Ибрагимов не собирается уезжать в Москву, а останется трудиться в Казани — рядом с основным производством. «Реальное время» направило запрос в холдинг, но ответа пока не получило.

Между тем в самом АО «НИИтурбокомпрессор им. В.Б. Шнеппа» подтвердили «Реальному времени», что Евгений Ибрагимов уходит с поста гендиректора предприятия. Ожидается, что вместо него будет назначен первый заместитель Альберт Ахметзянов, которого рекомендовал сам Евгений Рашитович в качестве своего преемника. По сути, тандем «НИИтурбокомпрессор им. В.Б. Шнеппа» и «Казанькомпрессормаша» сохранится.

Ибрагимова считают правой рукой экс-гендиректора АО «Казанькомпрессормаш» Ибрагима Хисамеева. С ним был создан тандем между ведущим проектным институтом и предприятием в разработке и производстве компрессорной техники. Евгений Ибрагимов окончил Казанский авиационный институт по специальности «авиастроение» в 1984 году, а затем Академию народного хозяйства при правительстве РФ по специальности «менеджмент» (2008 г.). Начинал карьеру в качестве инженера-конструктора, затем стал главным конструктором по направлению винтовых компрессоров НИИ «Турбокомпрессор». С 2004 года перешел на завод, возглавив управление маркетинга и рекламы ОАО «Казанькомпрессормаш» и проработал на разных позициях почти 10 лет. С приходом ГМС был назначен на пост управляющего директора ОАО «Казанькомпрессормаш», но через год его назначили генеральным директором ЗАО «НИИтурбокомпрессор им. В.Б. Шнеппа».

По сути, тандем «НИИтурбокомпрессор им. В.Б. Шнеппа» и «Казанькомпрессормаша» сохранится. Фото: realnoevremya.ru

«Абориген» на этом посту провалится

Глава Ассоциации компрессорных заводов Борис Спектор считает кандидатуру Ибрагимова наиболее «удачной» для решения Группой ГМС задач по импортозамещению, так как здесь необходим сплав инженерно-технических компетенций, маркетингового опыта и организационных способностей.

— Подобрать на этот пост подходящего человека очень сложно. Почему? С одной стороны, у него должен быть опыт в бизнесе, он должен быть маркетологом, а с другой — обладать знаниями в области компрессорного машиностроения. Ибрагимов много лет работал на заводе, через его руки прошло немало компрессорных машин, которые изготавливались и испытывались на заводе, а потом проходили пусконаладку на месторождении. У него самый большой багаж в этой области. Таких в Москве просто нет. Это действительно надо было брать с завода, так как это ответственная должность. И если Ибрагимов согласился, то ГМС выиграет от этого, — считает Борис Спектор.

Глава Ассоциации компрессорных заводов Борис Спектор считает кандидатуру Ибрагимова наиболее удачной для решения Группой ГМС задач по импортозамещению. Фото: youtube.com

Кто запустить брошенные компрессоры

ГМС поступает правильно, выделив работу по импортозамещению в отдельное самостоятельное направление, отмечают и другие участники рынка. По их словам, нефтегазовый комплекс закупил много зарубежного компрессорного оборудования — часть пришла, часть — нет. А те фирмы, которые продали эту технику, сейчас не хотят ни монтировать ее, ни запускать в эксплуатацию, ни ремонтировать.

Под угрозой санкций многие западные компании прекратили сервисное обслуживание сложного технологического оборудования. По словам экспертов, на новом месте директору по импортозамещению придется вплотную заниматься монтажом и запуском в эксплуатацию зарубежного технологического оборудования, которое «бросили» иностранцы на российских нефтегазовых месторождениях. Другая новая тема — разработка СПГ-технологий для транспортировки сжиженного газа. В прошлом году ГМС в партнерстве с немецкой Siemens договорились о поставке оборудования для комплекса ГПЗ/СПГ в Усть-Луге, который должен стать крупнейшим перерабатывающим проектом «Газпрома».