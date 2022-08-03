Топ-менеджер из Казани займет «расстрельную» позицию главы по импортозамещению в ГМС
Управляющая компания группы предложила пост замгендиректора по импортозамещению главе НИИтурбокомпрессор Евгению Ибрагимову
Многопрофильный холдинг АО «Группа ГМС» забирает гендиректора казанского АО «НИИтурбокомпрессор им. В.Б. Шнеппа» Евгения Ибрагимова на повышение в свою головную структуру. Как стало известно «Реальному времени», опытнейший конструктор-разработчик компрессорной техники оставляет с 9 августа пост руководителя казанского проектного института и переходит на новую должность — замдиректора по импортозамещению, которую специально создают в составе УК «Группа ГМС». По мнению участников рынка, на новом месте ему придется вплотную заниматься монтажом и запуском в эксплуатацию зарубежного технологического оборудования, которое «бросили» иностранцы на российских нефтегазовых месторождениях после введения международных санкций против России.
Евгений Ибрагимов идет на повышение
Бессменный глава казанского научно-исследовательского и проектно-конструкторского центра в области создания современного компрессорного оборудования АО «НИИтурбокомпрессор им. В.Б. Шнеппа» (входит в Группу ГМС) Евгений Ибрагимов покидает свой пост. Институтом он руководил восемь лет, возглавив его в августе 2014 года, уйдя с должности управляющего директора АО «Казанькомпрессормаш».
Как стало известно «Реальному времени», заявление о его уходе будет рассматриваться 9 августа на внеочередном собрании акционеров общества. Заседание пройдет очно и будет проводиться в Казани. Решение о созыве внеочередного собрания совет директоров АО «НИИтурбкомпрессор им. В.Б. Шнеппа» принял еще 18 июля, но приглашения поступили акционерам на этой неделе.
Впрочем, исход голосования по расторжению контракта с Евгением Ибрагимовым, можно сказать, предрешен. Как рассказали источники «Реального времени», смена руководства на предприятии связана с его повышением в структуре ГМС. По их словам, накануне он принял предложение руководства управляющей компании возглавить новое направление — поиск и разработку вариантов по импортозамещению широкой номенклатуры газоперекачивающей техники для нефтегазового комплекса. Ожидается, что Евгений Ибрагимов займет пост заместителя директора УК по импортозамещению. В этом ранге он будет находиться в непосредственном подчинении первого заместителя — финансового директора Кирилла Молчанова. Юридически он будет состоять в бизнес-единице «ГМС Компрессоры», которую курирует член совета директоров ГМС и главный управляющий директор этой организации Юрий Скрынник. Вместе с тем в структуре УК ГМС немало профильных заместителей, которые занимаются производством, наукой, сервисом и связями с органами власти, так что новичку придется взаимодействовать с каждым из них.
АО «НИИтурбокомпрессор им. В.Б. Шнеппа» является ведущим в России и СНГ научно-исследовательским и проектно-конструкторским центром в области создания современного компрессорного оборудования. Основано в 1957 году как «Специальное конструкторское бюро по компрессоростроению». В настоящее время институт является ведущим разработчиком и проектировщиком компрессоров, компрессорных установок, газоперекачивающих агрегатов и компрессорных станций для нефтегазового комплекса, энергетики, нефтехимической, горнодобывающей, металлургической и других отраслей промышленности. С 2013 года входит в Группу ГМС.
ГМС вводит позицию директора по импортозамещению
Отметим, что до сих пор позиции директора по импортозамещению в руководстве УК ГМС не существовало. Таким образом, казанскому топ-менеджеру Евгению Ибрагимову доверили новый ответственный пост, который нацелен как на продвижение отечественной продукции, так и на внедрение в эксплуатацию ввезенной зарубежной компрессорной техники. Некоторые участники рынка называют эту должность «расстрельной», так как на этом направлении много неизвестного и сложного.
Плюс назначения в том, что Ибрагимов продолжит сотрудничество с АО «Казанькомпрессормаш» (входит в Группу ГМС) уже с другой позиции. ККМ составляет основу бизнес-единицы «ГМС Компрессоры» (другого компрессорного завода у ГМС просто нет, — прим. авт.) и идет в рост. По итогам 2021 года казанское предприятие увеличило выручку на 103% — до 14,2 млрд рублей. Основными заказчиками являются структуры «Газпрома» и «Газпромнефти». В прошлом году ККМ обеспечил поставку ГПА на вторую очередь проекта «Сила Сибири», оборудования на Новопортовское месторождения Ямала, Чаяндинское месторождение. Среди наиболее крупных проектов, реализованных в 2021 году, можно выделить следующие договоры с «Газпром комплектацией» на поставку двух комплектов основного технологического оборудования агрегата турбокомпрессорного ГПА, с ЦПСиК («Сила Сибири», вторая очередь) — поставка четырех агрегатов газоперекачивающих ГПА-16 МВт с центробежным компрессором для объекта КС «Олекминская», с «Газпромнефть-Заполярье» (ДКС Песцовое) на поставку четырех комплектов ГПА на базе центробежных компрессоров, говорится в отчете компании.
Остается в Казани
«Реальному времени» удалось связаться с Евгением Рашитовичем, который подтвердил свой скорый уход с поста гендиректора АО «НИИтурбокомпрессор» и за более подробными комментариями направил в пресс-службу Группы ГМС. По данным источников, Ибрагимов не собирается уезжать в Москву, а останется трудиться в Казани — рядом с основным производством. «Реальное время» направило запрос в холдинг, но ответа пока не получило.
Между тем в самом АО «НИИтурбокомпрессор им. В.Б. Шнеппа» подтвердили «Реальному времени», что Евгений Ибрагимов уходит с поста гендиректора предприятия. Ожидается, что вместо него будет назначен первый заместитель Альберт Ахметзянов, которого рекомендовал сам Евгений Рашитович в качестве своего преемника. По сути, тандем «НИИтурбокомпрессор им. В.Б. Шнеппа» и «Казанькомпрессормаша» сохранится.
Ибрагимова считают правой рукой экс-гендиректора АО «Казанькомпрессормаш» Ибрагима Хисамеева. С ним был создан тандем между ведущим проектным институтом и предприятием в разработке и производстве компрессорной техники. Евгений Ибрагимов окончил Казанский авиационный институт по специальности «авиастроение» в 1984 году, а затем Академию народного хозяйства при правительстве РФ по специальности «менеджмент» (2008 г.). Начинал карьеру в качестве инженера-конструктора, затем стал главным конструктором по направлению винтовых компрессоров НИИ «Турбокомпрессор». С 2004 года перешел на завод, возглавив управление маркетинга и рекламы ОАО «Казанькомпрессормаш» и проработал на разных позициях почти 10 лет. С приходом ГМС был назначен на пост управляющего директора ОАО «Казанькомпрессормаш», но через год его назначили генеральным директором ЗАО «НИИтурбокомпрессор им. В.Б. Шнеппа».
«Абориген» на этом посту провалится
Глава Ассоциации компрессорных заводов Борис Спектор считает кандидатуру Ибрагимова наиболее «удачной» для решения Группой ГМС задач по импортозамещению, так как здесь необходим сплав инженерно-технических компетенций, маркетингового опыта и организационных способностей.
— Подобрать на этот пост подходящего человека очень сложно. Почему? С одной стороны, у него должен быть опыт в бизнесе, он должен быть маркетологом, а с другой — обладать знаниями в области компрессорного машиностроения. Ибрагимов много лет работал на заводе, через его руки прошло немало компрессорных машин, которые изготавливались и испытывались на заводе, а потом проходили пусконаладку на месторождении. У него самый большой багаж в этой области. Таких в Москве просто нет. Это действительно надо было брать с завода, так как это ответственная должность. И если Ибрагимов согласился, то ГМС выиграет от этого, — считает Борис Спектор.
Кто запустить брошенные компрессоры
ГМС поступает правильно, выделив работу по импортозамещению в отдельное самостоятельное направление, отмечают и другие участники рынка. По их словам, нефтегазовый комплекс закупил много зарубежного компрессорного оборудования — часть пришла, часть — нет. А те фирмы, которые продали эту технику, сейчас не хотят ни монтировать ее, ни запускать в эксплуатацию, ни ремонтировать.
Под угрозой санкций многие западные компании прекратили сервисное обслуживание сложного технологического оборудования. По словам экспертов, на новом месте директору по импортозамещению придется вплотную заниматься монтажом и запуском в эксплуатацию зарубежного технологического оборудования, которое «бросили» иностранцы на российских нефтегазовых месторождениях. Другая новая тема — разработка СПГ-технологий для транспортировки сжиженного газа. В прошлом году ГМС в партнерстве с немецкой Siemens договорились о поставке оборудования для комплекса ГПЗ/СПГ в Усть-Луге, который должен стать крупнейшим перерабатывающим проектом «Газпрома».
комментарии