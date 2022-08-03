В Казани пройдет второй фестиваль народов Поволжья «Итиль»
В этом году в Казани вновь пройдет фестиваль народов Поволжья «Итиль». На его организацию и проведение потратят 6 миллионов рублей.
Фестиваль сменит площадку. Если в прошлом году он проходи около центра семьи «Казан», то в этом году его организуют в центральном парк культуры и отдыха им.Горького.
Фестиваль продлится всего один день и пройдет не позднее 25 сентября. Планируются музыкальные выступления, перформансы. Там выступят арт-объекты, а художники и артисты познакомят жителей и гостей столица Татарстана с историей своего народа и культурой предков.На фестивале будет работать ярмарка.
К выступлению на фестивале привлекут три казанских музыкальных группы, поющих на татарском языке, а также восемь групп и музыкантов из других городов Поволжья. Зрителям также представят перфоманс, который посвятят народам или ритуалам, и другие театрализованные выступления.
Отдельную зону с развлечениями организуют для детей. Для них три мастерицы проведут восемь мастер-классов.
Организатора ищет Дирекция парков и скверов Казани. Фестиваль профинансируют из городского бюджета, следует из документации на портале госзакупок.
Первый фестиваль народов Поволжья «Итиль» прошел в Казани в сентябре прошлого года. На нем выступила певица Манижа. Как это было — в фоторепортаже «Реального времени».
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым