В Казани пройдет второй фестиваль народов Поволжья «Итиль»

Фото: Максим Платонов

В этом году в Казани вновь пройдет фестиваль народов Поволжья «Итиль». На его организацию и проведение потратят 6 миллионов рублей.

Фестиваль сменит площадку. Если в прошлом году он проходи около центра семьи «Казан», то в этом году его организуют в центральном парк культуры и отдыха им.Горького.

Фестиваль продлится всего один день и пройдет не позднее 25 сентября. Планируются музыкальные выступления, перформансы. Там выступят арт-объекты, а художники и артисты познакомят жителей и гостей столица Татарстана с историей своего народа и культурой предков.На фестивале будет работать ярмарка.

К выступлению на фестивале привлекут три казанских музыкальных группы, поющих на татарском языке, а также восемь групп и музыкантов из других городов Поволжья. Зрителям также представят перфоманс, который посвятят народам или ритуалам, и другие театрализованные выступления.

Отдельную зону с развлечениями организуют для детей. Для них три мастерицы проведут восемь мастер-классов.

Организатора ищет Дирекция парков и скверов Казани. Фестиваль профинансируют из городского бюджета, следует из документации на портале госзакупок.

Первый фестиваль народов Поволжья «Итиль» прошел в Казани в сентябре прошлого года. На нем выступила певица Манижа. Как это было — в фоторепортаже «Реального времени».

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Татьяна Демина