Новости технологий

18:16 МСК Все новости
Новости раздела
Технологии

Huawei сообщила о закрытии своего интернет-магазина Vmall в России

17:55, 03.08.2022
Huawei сообщила о закрытии своего интернет-магазина Vmall в России
Фото: wikinews.org

Китайская компания Huawei закрывает свой интернет-магазин Vmall в России. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

Магазин перестал принимать заказы с 10 утра 1 августа. Все заказы, которые приняли, доставят.

Фото: honor.ru

На проданные товары распространяется гарантийное обслуживание.

В начале июня СМИ сообщили, что Huawei начала закрывать свои официальные торговые точки в России. У компании было 19 магазинов по всей стране.

В апреле Huawei отключила поддержку карт «Мир» в фирменном магазине приложений AppGallery. Пользователям предлагалось выбрать номер мобильного телефона в качестве способа оплаты.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Леухина
ТехнологииITОбществоВластьБизнесУслуги

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также