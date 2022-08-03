Huawei сообщила о закрытии своего интернет-магазина Vmall в России

Китайская компания Huawei закрывает свой интернет-магазин Vmall в России. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

Магазин перестал принимать заказы с 10 утра 1 августа. Все заказы, которые приняли, доставят.

Фото: honor.ru

На проданные товары распространяется гарантийное обслуживание.

В начале июня СМИ сообщили, что Huawei начала закрывать свои официальные торговые точки в России. У компании было 19 магазинов по всей стране.



В апреле Huawei отключила поддержку карт «Мир» в фирменном магазине приложений AppGallery. Пользователям предлагалось выбрать номер мобильного телефона в качестве способа оплаты.



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Татьяна Леухина