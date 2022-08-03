В августе жителей Татарстана ждет дополнительный выходной день

Фото: Василий Иванов

В этом месяце жителей Татарстана ожидает дополнительный выходной день. Это связано с празднованием Дня республики 30 августа. В этом году он выпадает на вторник.

При пятидневном рабочем графике в понедельник, 29 августа, рабочий день в Татарстане сократится на один час.

Фото: Максим Платонов

Дополнительный выходной день в августе объявлен в соответствии с региональным законом «О праздничных днях и памятных датах Республики Татарстан».

Напомним, всего в 2022 году жители Татарстана отдохнут 119 дней. В это число входят 18 нерабочих праздничных дней.



После 30 августа следующий праздничный выходной ожидается 4 ноября — в День народного единства.

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Марина Скворцова