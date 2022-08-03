В Казани восстановят подземную галерею между набережной Кабана и Булаком

Фото: Комитет внешнего благоустройства Казани

В Казани планируют восстановить подземную технологическую галерею между набережной Кабана и Булаком, коммуникации которой построены примерно в 1960-е годы. На данный момент решается вопрос о финансировании работ, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе мэрии города.

Специалисты уже провели обследование технического состояния конструкций подземной галереи площади фонтанов около театра им. Галиаскара Камала. По его итогам подготовлен отчет, который направили в Минстрой Татарстана.

— Решение о выделении финансирования на сегодня не принято, — уточнили в пресс-службе казанской мэрии.

Фото: Комитет внешнего благоустройства Казани

В комитете внешнего благоустройства Казани рассказывали, что подземная галерея служит для сообщения озера Кабан с протокой Булак.

Напомним, на сегодняшний день в центре Казани продолжаются работы по восстановлению подпорной стены на Булаке, которая обрушилась весной этого года. Виновных в этом власти, несмотря на расследование, не нашли. По результатам обследования участка выяснилось, что упали лишь декоративные плиты, прикрепленные с помощью металлических закладных деталей к железобетонному проходному каналу, который идет вдоль всего Булака и в котором, в свою очередь, проложен трубопровод диаметром 900 миллиметров



— К сожалению, исполнительной документации не сохранилось, эти работы были выполнены более 30 лет назад. Заодно мы узнали, что у нас есть проходной канал вдоль Булака, в котором пролегает трубопровод. Но время дает о себе знать: металл скоррозировал, и поэтому произошло обрушение этих декоративных плит, — рассказывал замруководителя исполкома Казани Игорь Куляжев.

Фото: Максим Кокунин

Ремонт подпорной стенки протоки Булак на участке от ул. Парижской Коммуны до ул. Татарстан оценили в 30,5 миллиона рублей. Средства выделили из городского бюджета. Контракт Комитет внешнего благоустройства Казани заключили с местным МУП «Городское благоустройство».

— Все работы по восстановлению будут выполнены в рамках суммы контракта в 30,5 млн рублей, — заверили в пресс-службе мэрии Казани.

В контракте на ремонт указано, что работы требуется завершить до 30 сентября. Они стартовали в июне.

Напомним, что в Казани занимаются обустройством и другим подземельем — под главной переходной улице города, улице Баумана. «Реальное время» рассказывало, что там в сентябре пройдет международный фестиваль медиаискусства NUR. «Чтобы обеспечить безопасность, к фестивалю мы дополнительно оборудуем площадку, установим ограничители и перекроем часть зон», — заверили организаторы мероприятия.



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Татьяна Демина