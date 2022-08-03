Коллектив Группы компаний ТАИФ соболезнует родным и близким Олега Назарова
Коллектив Группы компаний ТАИФ выражает глубокие соболезнования родным и близким в связи со смертью Олега Назарова — помощника премьер-министра Республики Татарстан.
«Искренне скорбим вместе с вами, разделяем горечь и боль невосполнимой утраты. В памяти всех, кто знал Олега Владиленовича, он останется настоящим профессионалом своего дела, для которого честь и долг всегда были превыше всего, замечательным руководителем и чутким человеком с бескорыстным сердцем. Светлая память об Олеге Владиленовиче навсегда в наших сердцах», — говорится в тексте соболезнования.Общество Татарстан
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