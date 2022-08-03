Детский омбудсмен Татарстана предложила бороться с пропагандой трансгендерности

Фото: Максим Платонов (архив)

В России необходимо ввести законодательный запрет на пропаганду трансгендерности, считает уполномоченный по правам ребенка в Татарстане, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец.



В обращении на имя министра здравоохранения Михаила Мурашко омбудсмен подчеркивает, что популяризация трансгендерности опасна «не только для детей и молодежи, <…> но и для взрослых», поскольку «ставит под удар здоровье населения страны, демографии в целом».

Согласно Конституции России, семья, материнство и детство — ценности, обеспечивающие непрерывность смены поколений и выступающие условием сохранения и развития многонационального народа страны. Такие ценности нуждаются в защите государства.

Волынец считает, что в России следует запретить популяризацию трансгендерности и трансгендерного перехода, сообщает RT.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В начале недели Волынец прокомментировала «Реальному времени» внесенный в Госдуму законопроект, который запрещает усыновление российских детей гражданами всех недружественных государств.

— Основной посыл предложения: не использование детей как разменной монеты в ответ на санкции, а прежде всего обеспечение их безопасности. Если нарушаются отношения между странами, в том числе дипломатические, то очень сильно осложняется контроль, а иногда даже становится невозможно проследить судьбу этих детей, что с ними все хорошо, что они в безопасности, что они там счастливы, — отметила детский омбудсмен.

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Маргарита Головатенко