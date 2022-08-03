Дефицит бюджета Казани вырос до 4,5 миллиарда рублей — это много или мало?

На XV сессии Казгордумы депутаты внесли изменения в свое решение «О бюджете муниципального образования города Казани на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов». В итоге дефицит бюджета столицы Татарстана вырос до 4,5 миллиарда рублей. При этом в конце 2021-го заявлялось, что он будет бездефицитным.

— В результате внесенных изменений объем бюджета Казани на 2022 год по доходам составит 33,7 миллиарда рублей, расходам — 38,3 миллиарда рублей с дефицитом 4,598 миллиарда рублей, — доложил начальник финансового управления исполкома Ирек Мухаметшин. Его намерены покрыть остатками средств городского бюджета.

Как объяснил спикер, внесение изменений в бюджет Казани на текущий год обусловлено, в частности, тем, что в проект предусмотрен возврат неиспользованных остатков финансовой помощи прошлых лет в бюджет республики — их сумма превысила 1 миллиард рублей. Из них после подтверждения фактической потребности в расходах в бюджет города поступило более 947 миллионов рублей.



Эти средства направят на изъятие земельных участков и возмещение убытков, причиненных собственникам при строительстве дорог и метрополитена, капремонт коммунальной техники, транспортное обслуживание казанцев, новогоднее оформление и тому подобное.



Фото: kzn.ru

4,5 миллиарда рублей — это:

$74,8 миллиона, или €73,45 миллиона, по курсу ЦБ на сегодня;

по курсу ЦБ на сегодня; На 55% больше , чем планировалось — в утвержденном ранее бюджете Казани на 2022 года дефицит оценивался в 2,9 миллиарда.

, чем планировалось — в утвержденном ранее бюджете Казани на 2022 года дефицит оценивался в 2,9 миллиарда. В 8,24 раза меньше дефицита бюджета Татарстана на 2022 год — согласно последним изменениям, он достигнет 37,1 миллиарда рублей.

дефицита бюджета Татарстана на 2022 год — согласно последним изменениям, он достигнет 37,1 миллиарда рублей. В 3 раза больше , чем дефицит бюджета Казани в 2021 году — он составил 1,5 миллиарда рублей.

, чем дефицит бюджета Казани в 2021 году — он составил 1,5 миллиарда рублей. В 5,1 раза больше профицита бюджета Казани в пандемийном 2020 году — его оценили в 885 миллионов рублей.

профицита бюджета Казани в пандемийном 2020 году — его оценили в 885 миллионов рублей. В 1,55 раза больше планового дефицита бюджета Екатеринбурга на 2022 год — ожидается, что он достигнет 2,9 миллиарда рублей.

планового дефицита бюджета Екатеринбурга на 2022 год — ожидается, что он достигнет 2,9 миллиарда рублей. В 82,6 раза меньше дефицита бюджета Москвы в 2022 году — он составит почти 372 миллиарда рублей.

дефицита бюджета Москвы в 2022 году — он составит почти 372 миллиарда рублей. Почти в 18 раз меньше дефицита бюджета Санкт-Петербурга в текущем году — в стартовом варианте он ожидается в размере 80,7 миллиарда рублей.

дефицита бюджета Санкт-Петербурга в текущем году — в стартовом варианте он ожидается в размере 80,7 миллиарда рублей. Сумма, потраченная на материальную помощь вынужденным переселенцам, прибывшим в Россию из ДНР, ЛНР и с Украины после начала спецоперации.

Средства, направленные на подготовку к отопительному сезону на Сахалине в 2013 году.



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Татьяна Демина