«Евростройхолдинг» Владимира Казилова построит складской комплекс в Авиастрое

От реконструкции «Спартака» до строительства склада

Как стало известно «Реальному времени», в Казани появится новый склад с административно-бытовыми помещениями. Его построит в Авиастроительном районе компания казанского застройщика Владимира Казилова ООО «Евростройхолдинг-Казань».

Судя по всему, складской комплекс расположится на территории КМПО или по соседству с ним, поскольку в разрешении на строительство склада указан адрес «Казанского моторостроительного производственного объединения» — ул. Дементьева, 1.

Фото: «Яндекс.Карты»

На счету короля госзаказов Владимира Казилова много реализованных проектов самого разного масштаба. В рейтинге 2020 года, составленном аналитической службой «Реального времени», его компания «Евростройхолдинг+» занимала третье место с годовым оборотом в 6 млрд рублей. Она ежегодно заключает госконтракты на несколько миллиардов.

«Евройстройхолдинг+» занималась строительством крытой части молодежного экстрим-парка «Урам», а на сегодняшний день ведет проект реконструкции комплекса зданий и территории бывшей фабрики «Спартак» по ул. Спартаковской, делая из них новых IT-парк. Уложиться компания должна до Дня республики, как поручил президент Татарстана Рустам Минниханов.

Строительство IT-парка на ул. Спартаковской в Казани. Фото: realnoevremya.ru

Кроме того, «Евростройхолдинг+» удалось заполучить и контракты на реставрацию здания Присутственных мест в Казанском кремле, она же занималась строительством здания Советского райсуда Казани на улице Патриса Лумумбы, которое в прошлом месяце ушло в федеральную собственность, реконструкцией Казанского государственного цирка и собора Казанской иконы Божией Матери. В ее портфолио и проекты в сфере здравоохранения — лечебно-реабилитационный центр на территории городской клинической больницы №7 в Казани.



«Сохраняется высокий спрос на производственно-складскую недвижимость»

Как рассказывала в колонке для «Реального времени» управляющий партнер Perfect RED, полномочный представитель РГУД в Татарстане Елена Стрюкова, в Казани и агломерации, несмотря на снижение объемов импорта и уход ряда международных торговых и производственных компаний с российского рынка, сохраняется высокий спрос на производственно-складскую недвижимость. При этом совокупное предложение качественных площадей составляет порядка 432 тыс. «квадратов».

За первые шесть месяцев 2022 года рынок производственно-складских и логистических комплексов пополнился новыми объектами, отмечала Елена Стрюкова. В Казани на ул. Крутовской, 33 один из крупнейших в России фармацевтических холдингов «Протек» открыл свой крупнейший логоцентр, а на территории Свияжского межрегионального мультимодального логистического центра приступили к строительству нового элеватора «Свияжск-Зернопродукт».



Фото: Максим Платонов (архив)

Что касается цен, то в январе — июне этого года зафиксирован рост арендных ставок: средняя ставка по складам в классе А выросла на 16% к концу 2021-го, достигнув 607 руб./кв. В классе В рост составил 5%, до 379 руб./кв. м в месяц.

— При этом ставки аренды на свободные помещения на 25—30% выше, чем ставки по заключенным договорам в тех же объектах, даже с учетом проведенной в первой половине года индексации, — уточняла Елена Стрюкова.

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Татьяна Демина