В Нагорном Карабахе объявлена частичная мобилизация

Фото: Минобороны Армении

Из-за обострения ситуации на линии разграничения в Нагорном Карабахе с сегодняшнего дня объявлена частичная мобилизация. Указ подписал лидер непризнанной республики Араик Арутюнян, сообщает «Sputnik Армения» со ссылкой на Инфоштаб НКР.

Как пишет РБК, обстановка в Нагорном Карабахе на данный момент относительно спокойная. Силы республики и российские миротворцы работают над стабилизацией ситуации.

В Минобороны Азербайджана сообщали, что утром 3 августа «члены незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно размещен российский миротворческий контингент, подвергли интенсивному обстрелу позиции Азербайджанской армии в направлении Лачинского района». Погиб один солдат-срочник.

Конфликт в Нагорном Карабахе обострился осенью 2020 года. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявлял о нападении Азербайджана на непризнанную Нагорно-Карабахскую республику. В Баку, в свою очередь, утверждали, что азербайджанская армия осуществляет лишь «контрнаступательные меры». Как развивались события — в специальном сюжете «Реального времени».

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Татьяна Демина