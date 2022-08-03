В Минобороны России сообщили о 27 обменах пленными с Украиной за все время

Россия и Украина провели уже 27 операций по обмену военнопленными и телами погибших военнослужащих. Об этом заявил замминистра обороны РФ Александр Фомин.

В российском военном ведомстве сформировали постоянно действующую медицинскую комиссию для освидетельствования больных и раненых военнопленных. Она работает в соответствии с рекомендациями и принципами на основе Женевской конвенции, передает «РИА Новости» слова Фомина.

Фото: скриншот видео Минобороны России

Кроме того, осуществляется репатриация украинских военных. Украине по решениям комиссии переданы 18 человек.

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Татьяна Леухина