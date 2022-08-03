Нефтегазовые доходы России в июле оказались ниже прогнозируемых на 74,7 млрд рублей

Объем дополнительных нефтегазовых доходов в бюджет России в июле составил 284,8 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба Минфина РФ.

Таким образом, нефтегазовые доходы оказались ниже прогноза на 74,7 млрд рублей. Ожидается, что в августе в бюджет страны поступят 359,5 млрд рублей доходов от нефти и газа.

Фото: minfin.gov.ru

В конце мая глава Минфина России Антон Силуанов сообщил, что в этом году в России объем дополнительных нефтегазовых доходов, по прогнозу ведомства и Минэкономразвития, может достигнуть 1 трлн рублей. Он подчеркнул, что все эти средства полностью идут на расходы.



В апреле глава Минфина отмечал, что бюджет страны выдержит снижение потребления Европой российского газа. При расчете бюджета на будущие периоды ведомство учитывает снижение газовых поставок.



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Татьяна Леухина