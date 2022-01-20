Итоги дня: юбилей Шаймиева, «Акт о привлечении к ответственности Путина», Центробанк против криптовалюты
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за четверг, 20 января.
- Сегодня свой юбилей празднует первый президент Татарстана, Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев — ему исполнилось 85 лет. С самого утра его поздравляют государственные деятели и официальные лица. Среди них президент Татарстана Рустам Минниханов, председатель Центрального духовного управления мусульман России Талгат Таджуддин, председатель ДУМ РФ Равиль Гайнутдин, гендиректор IRCICA Махмуд Эрол Кылыч и многие другие.
- Поздравил Шаймиева с юбилеем и президент России Владимир Путин. Своим указом он за выдающиеся заслуги перед государством наградил его орденом Святого апостола Андрея Первозванного — высшим государственным орденом в стране. Шаймиев поблагодарил всех за поздравления, заявив, что нет лучше подарка, чем присутствие на своем 85-летии. «Реальное время» к юбилею первого президента республики подготовило специальный проект. В нем через исторические кадры и цитаты Шаймиева можно узнать, как строился промышленный Татарстан.
- Банк России предложил полностью запретить оборот криптовалюты и ее майнинг на территории страны. За ее использование для платежей ЦБ хочет ввести ответственность для граждан и юридических лиц. В регуляторе считают необходимой мерой разработку механизмов блокировки операций, направленных на покупку или продажу криптовалюты за обычную валюту. В ЦБ также высказали опасения о том, что использование криптовалют для оплаты товаров и услуг создает риск утраты суверенитета рубля.
- Госдума приняла во втором и третьем чтениях поправки об индексации пенсий россиян на 8,6% с 1 января 2022 года. Они внесены в законодательство, которое предполагает индексацию пенсий выше уровня инфляции. После нее средний размер пенсии в России в 2022 году составит 18 984 рубля.
- Член палаты представителей США Джим Бэнкс представил новый проект санкций против России, заголовок которого — «Акт о привлечении к ответственности Путина». Проект предусматривает введение санкций против некоторых российских чиновников и силовиков, бизнесменов и журналистов. В списке, в частности, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, премьер-министр Михаил Мишустин, мэр Москвы Сергей Собянин и т.д.
- Тем временем Минфин США ввел санкции против четырех человек, связанных с Россией в связи с ее «причиняющими вред действиями за рубежом». Под них попали экс-замглавы Совета национальной безопасности и обороны Украины Владимир Сивкович, депутаты Верховной рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» (ОПЗЖ), украинские политики Тарас Козак и Олег Волошин, заслуженный юрист Украины Владимир Олейник.
- В мэрии Казани опровергли слухи о массовых захоронениях бульдозером и эвакуации жильцов. Информация об этом появилась в объявлениях, расклеенных на домах некоторых домов. В мэрии казанцев призвали не верить этим сообщениям и напомнили, что «живем в удивительное время, когда любой может внести смуту».
- Власти Казани утвердили порядок предоставления субсидий муниципальным автотранспортным предприятиям в целях возмещения недополученных доходов, связанных с антиковидными мерами. На поддержку также могут рассчитывать юридические лица и (или) индивидуальные предприниматели, осуществляющие перевозки электрическим транспортом. Речь идет о субсидиях на возмещение затрат по оплате труда работников, которые проверяют у пассажиров QR-коды.
- Тем временем казанские перевозчики просят поднять стоимость проезда в общественном транспорте на пять рублей. По словам председателя Ассоциации АТП РТ Сергея Темлякова, даже если от властей поступит компенсация убытков из-за введения QR-кодов на транспорте за период с 22 ноября по 31 декабря 2021 года, ситуация все равно останется очень сложной. Перевозчики считают, что компенсацию проезда льготных категорий граждан из бюджета нужно с 20 рублей увеличить до 27 рублей либо повысить стоимость проезда по транспортной карте, банковской карте и за наличный расчет на пять рублей, объяснил он «Реальному времени».
- В Татарстане утвердили программу работ на дорогах общего пользования на 2022 год с бюджетом 18,5 млрд рублей. Кроме того, подписаны программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Казанской агломерации по национальному проекту «Безопасные качественные дороги и транспортной инфраструктуры Набережночелнинской и Нижнекамской агломераций.
- В Белоруссии определись с датой Конституционного референдума — он пройдет 27 февраля. На него вынесут следующий вопрос: «Принимаете ли Вы изменения и дополнения Конституции Республики Беларусь?».
- В этом году в Казани собираются строить новый СИЗО — строительство запланировано в рамках федеральной целевой программ. На конец 2021 года в пяти следственных изоляторах Татарстана находились 2 295 арестованных и осужденных. Много это или мало — в подсчетах «Реального времени».
- Вакцина от коронавируса для подростков «Спутник М» поступит в Татарстан до конца января. В настоящее время в детских образовательных учреждениях ведут сбор согласий родителей на вакцинацию детей. Ее будут проводить в детских поликлиниках и медпунктах школ и ссузов.
- Как рассказали в ДПСО «ЛизаАлерт», за 2021 год зарегистрировано 167 случаев пропажи детей в Татарстане, 135 из них удалось найти. Заместитель премьер-министра РТ Лейла Фазлеева привела удручающую статистику — как оказывается, девять из десяти детей уходят с незнакомыми людьми. В связи с этим родителей призывают очень четко объяснить детям, что нормальный взрослый человек никогда не обратится за помощью к ребенку. Подробнее — в материале «Реального времени».
- Компания «Молдовагаз» полностью выплатила аванс за январь «Газпрому» за поставки газа. Она перевела российской компании $34 миллиона. Накануне же правительство Молдавии одобрило введение режима ЧП на 60 дней из-за газового кризиса.
- В Набережных Челнах по ориентировке об изнасиловании 12-летней девочки задержали подозреваемого. Им оказался доцент кафедры информационных систем, кандидат технических наук, работающий в Набережночелнинском филиале КФУ. Его опрашивают.
- Исследование показало, что 63% опрошенных казанцев хотя бы раз в жизни обращались к услугам коучей или бизнес-тренеров. Почти столько же респондентов называют приоритетным направлением в 2022 году саморазвитие — 62%. Однако есть и те, кто настроен категорично против коучей или бизнес-тренеров. Например, 5% готовы прекратить общение со знакомыми, которые обратятся за подобными услугами. Подробности — в материале «Реального времени».
- В России средняя цена на подержанные автомобили впервые превысила 1 миллион рублей. За прошлый год они подорожали в 1,5 раза. Так, к декабрю 2021-го их стоимость выросла на 8%, или 79 тысяч рублей, а в годовом выражении на 52%, или 361 тысячу рублей.
- Сегодня об итогах работы в 2021 году отчиталось ГУ МЧС России по Татарстану. В прошлом году в республике произошло семь чрезвычайных ситуаций, в которых пострадали 65 человек, 27 из них погибли. Самой резонансной оказалась катастрофа легкомоторного самолета L-410 с парашютистами, упавшего на взлете в Мензелинске. Погибло 16 человек — по числу жертв она оказалась одной из крупных в стране. Подробнее — в материале «Реального времени».
- В состав олимпийской сборной России по фигурному катанию вошла уроженка Казани Камила Валиева. Вместе с ней в списке Анна Щербакова и Александра Трусова. Запасными выбраны Елизавета Туктамышева и Майя Хромых. В состав мужской сборной России по фигурному катанию вошли Марк Кондратюк, Андрей Мозалев и Михаил Коляда. Запасные спортсмены — Евгений Семененко и Петр Гуменник. Татарстан на Олимпиаде также представит Евгения Тарасова, она выступит в паре с Владимиром Морозовым.
- Снегопады в Татарстане продолжатся и в выходные. По прогнозу Гидрометцентра РТ, днем ожидается до -10 градусов. Однако в начале следующей недели в республику придет похолодание. Ночью температура опустится до -11... -16°С, а днем — до -8... -13 градусов.
- Рафиса Бурганова утвердили ректором Поволжского университета физической культуры, спорта и туризма. До этого он работал в этой должности как исполняющий обязанности. Ректорское место он будет занимать пять лет.
- Муниципальный архив Казани переехал в здание по улице 8 Марта, 5а, где раньше находился Госархив Татарстана. В течение недели его сотрудники перевезли на новое место более 140 тысяч единиц хранения, в том числе аудио-, видео- и фотодокументы. На сегодняшний день в муниципальном архиве хранятся 1 587 фондов, каждый год он исполняет больше семи тысяч запросов от жителей и организаций.
- Стоимость российской нефти сорта Urals на торгах в Европе впервые со 2 октября 2014 года превысила $90 за баррель. В регионе Средиземноморья она уже три дня подряд стоит дороже, чем эталонный сорт нефти Brent. В конце той недели Urals выросла до $86 за баррель, 19 января — уже до $91, на северо-западе Европы — $89,6 за баррель.
- В Казани утвердили проект планировки территории Фермы-2. Площадь нового микрорайона составила 74 га. Он включает в себя семь жилых комплексов.
Татьяна ДеминаОбщество Татарстан
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