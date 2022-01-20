В Челнах по ориентировке об изнасиловании 12-летней задержали доцента КФУ

В Набережных Челнах по ориентировке об изнасиловании 12-летней девочки задержали подозреваемого, сообщают Chelny-biz.ru.



Мужчина — доцент кафедры информационных систем, кандидат технических наук, работает в Набережночелнинском филиале КФУ. Сейчас его опрашивают.

В полицию обратилась мать девочки. В ориентировке было сказано, что мужчина в декабре 2021 года посадил несовершеннолетнюю в машину и надругался над ней.

В январе суд в Башкирии оставил без изменения обвинительный приговор трем бывшим высокопоставленным полицейским, осужденным за изнасилование коллеги.

Маргарита Головатенко