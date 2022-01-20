Новости происшествий

17:57 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

В Челнах по ориентировке об изнасиловании 12-летней задержали доцента КФУ

16:40, 20.01.2022 1
В Челнах по ориентировке об изнасиловании 12-летней задержали доцента КФУ
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Набережных Челнах по ориентировке об изнасиловании 12-летней девочки задержали подозреваемого, сообщают Chelny-biz.ru.

Мужчина — доцент кафедры информационных систем, кандидат технических наук, работает в Набережночелнинском филиале КФУ. Сейчас его опрашивают.

В полицию обратилась мать девочки. В ориентировке было сказано, что мужчина в декабре 2021 года посадил несовершеннолетнюю в машину и надругался над ней.

В январе суд в Башкирии оставил без изменения обвинительный приговор трем бывшим высокопоставленным полицейским, осужденным за изнасилование коллеги.

Маргарита Головатенко
ПроисшествияОбщество Татарстан

Новости партнеров

комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 17:29
    Что-то уж совсем невероятное творится в системе образования и науки??????
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также