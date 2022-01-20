Вакцина от коронавируса для детей «Спутник М» поступит в Татарстан до конца января
Вакцина от коронавируса для детей поступит в Татарстан до конца января, сообщил журналистам главный внештатный специалист Минздрава республики по вакцинопрофилактике Дмитрий Лопушов.
В настоящее время в детских образовательных учреждениях ведут сбор согласий родителей на вакцинацию. Ее будут проводить в детских поликлиниках и медпунктах школ и сузов.
Вакцину от COVID-19 для подростков «Спутник М» Минздрав зарегистрировал 24 ноября прошлого года. Прививки проводятся с добровольного согласия родителей или законных представителей несовершеннолетних в возрасте до 15 лет. Если несовершеннолетний старше 15 лет, он может согласиться сделать прививку самостоятельно.
Формат проведения процедуры еще определяется, но его планируется организовать на базе детских поликлиник, уточнил Лопушов.
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