Вакцина от коронавируса для детей «Спутник М» поступит в Татарстан до конца января

Вакцина от коронавируса для детей поступит в Татарстан до конца января, сообщил журналистам главный внештатный специалист Минздрава республики по вакцинопрофилактике Дмитрий Лопушов.



В настоящее время в детских образовательных учреждениях ведут сбор согласий родителей на вакцинацию. Ее будут проводить в детских поликлиниках и медпунктах школ и сузов.

Вакцину от COVID-19 для подростков «Спутник М» Минздрав зарегистрировал 24 ноября прошлого года. Прививки проводятся с добровольного согласия родителей или законных представителей несовершеннолетних в возрасте до 15 лет. Если несовершеннолетний старше 15 лет, он может согласиться сделать прививку самостоятельно.

Фото: realnoevremya.ru

Формат проведения процедуры еще определяется, но его планируется организовать на базе детских поликлиник, уточнил Лопушов.

Главный эпидемиолог Минздрава РТ рассказывал «Реальному времени» об угрозе массовой вспышки из-за «омикрона» и новых антирекордах по числу зараженных.

Маргарита Головатенко