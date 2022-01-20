Рафиса Бурганова утвердили ректором Поволжского университета физической культуры, спорта и туризма

Фото: пресс-служба Поволжского государственного университета физической культуры, спорта и туризма

Ректором Поволжского университета физической культуры, спорта и туризма официально утвердили Рафиса Бурганова. Соответствующий указ сегодня подписал министр спорта РФ Олег Матыцин.

Бурганов утвержден в должности ректора Поволжского государственного университета физической культуры, спорта и туризма на пять лет. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

Бурганова избрали на должность в конце декабря. Выборы ректора проходили на конференции работников и обучающихся университета. Кандидатами на пост были: и.о. ректора Рафис Бурганов и первый проректор Азат Шарапов. Они представили слушателям программы развития университета на пять лет.

Фото: Роман Хасаев (архив)

Рафис Бурганов родился 17 августа 1961 года в селе Муслюмово ТАССР. В 1983 году окончил Казанский сельскохозяйственный институт по специальности «инженер-механик», в 1990-м — Казанский финансово-экономический институт, а в 2011-м — ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ», прошел профессиональную переподготовку по программе «Магистр государственно-общественного управления».

С 1996 по 1998 год был первым заместителем главы администрации Казани, а по 1999 год — первым заместителем министра экономики и промышленности РТ. Затем, с 1999 по 2005 год, был на посту главы администрации Вахитовского района Казани. Затем перешел на пост первого заместителя главы, а после и руководителя исполкома города. С 2010 по 2014 год был на должности министра по делам молодежи, спорту и туризму РТ, а затем до 2017-го — депутатом Госсовета пятого созыва. В 2017-м перешел на пост заместителя премьер-министра РТ — министра образования и науки РТ.



Избирался депутатом Государственного совета РТ II и V созывов, Казанского городского совета, Казанской городской думы, Вахитовского районного совета Казани.

Маргарита Головатенко