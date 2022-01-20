Цена российской нефти Urals в Европе превысила $90 впервые с 2014 года

Стоимость российской нефти сорта Urals на торгах в Европе впервые со 2 октября 2014 года превысила $90 за баррель. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на международное ценовое агентство Argus.

Кроме того, в регионе Средиземноморья российская нефть уже три дня подряд стоит дороже, чем эталонный сорт нефти Brent. В конце той недели Urals выросла до $86 за баррель, 19 января — уже до $91, на северо-западе Европы — $89,6 за баррель.

Базовая цена на Urals на 2022 год в российском бюджете установлена на уровне $44,2 за баррель. В соответствии с тем, находится ли она выше или ниже базовой цены, Минфин РФ покупает или продает валюту.

Фото: pixabay.com

18 января цена на нефть марки Brent достигла $88 впервые с октября 2014 года. Мировые цены на нефть начали расти 10 января 2022 года на фоне ситуации в Казахстане.

Дарья Акимова