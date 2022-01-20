Гендиректор IRCICA, Собянин и Матыцин поздравили Шаймиева с юбилеем

Первого президента Татарстана, Государственного Советника РТ Минтимера Шаймиева продолжают поздравлять с юбилеем. Сегодня ему исполняется 85 лет.

К поздравлениям присоединился генеральный директор Международного научно-исследовательского центра по изучению истории, культуры и искусства ислама (IRCICA) Махмуд Эрол Кылыч:

— Ваше Превосходительство! Я и мои коллеги из IRCICA направляем Вам наши поздравления по случаю Вашего дня рождения. Желаем Вам здоровья, счастья и благополучия, — говорится в тексте. — Уверен, что Вы проведете этот особенный день, полностью осознавая, что Вы сыграли и продолжаете играть большую роль в будущем Республики Татарстан, тем самым помогая хранить, оберегать и поддерживать Вашу великую страну в эти непростые времена, — гласит телеграмма.

Свои поздравления в адрес Шаймиева направил постоянный представитель России при Организации Исламского сотрудничества Рамазан Абдулатипов:

— Вы — выдающийся государственный деятель, политик и востоковед, заслуженно пользуетесь всеобщим уважением и любовью за достойный и яркий вклад в развитие России и ее отношений с исламским миром. Ваши прекрасные душевные качества известны всем, кому посчастливилось с Вами общаться, — говорится в поздравлении.

Фото: Максим Платонов (архив)

Поздравил первого президента Татарстана и вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко:

— Искреннее уважение людей, чьи проблемы всегда принимали близко к сердцу, а интересы неустанно отстаивали на протяжении многих лет. Я благодарен за то, что и сегодня Вы продолжаете вносить неоценимый вклад в реализацию крупных социокультурных и образовательных проектов, активно участвуете в работе по сохранению историко-культурного наследия республики, нам есть чему у Вас поучиться.



Поздравительную телеграмму направил и министр спорта Олег Матыцин. Он отметил высокий авторитет Шаймиева:

— Благодаря вашей многолетней плодотворной работе сегодня Республика Татарстан продолжает стремительно развиваться и преумножать свои достижения во всех сферах общественной жизни, включая спорт. Политическая мудрость, богатый опыт и искренняя преданность интересам государства снискали Вам высокий авторитет и глубокое уважение среди жителей Татарстана и всей России, — говорится в поздравлении от имени Матыцина.

Фото: Максим Платонов

К поздравлениям присоединились мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Ростовской области Василий Голубев. Последний в своей телеграмме подчеркнул, что активная гражданская позиция первого президента Татарстана — это «ориентиры для всех нас, пример целеустремленности и стойкости для молодого поколения».

— За Вашими плечами — огромный опыт плодотворной государственной деятельности, проникнутый любовью к родной земле. Под Вашим руководством Татарстан добился больших экономических, социальных достижений и по праву занял место среди регионов-лидеров. Управленческий талант, высочайший профессионализм и мудрость снискали Вам уважение и авторитет в республике и всей России. Желаю Вам, уважаемый Минтимер Шарипович, бодрости духа и благополучия, всего самого доброго, — поздравил Шаймиева Собянин.

С днем рождения Шаймиева поздравили президент России Владимир Путин, президент Татарстана Рустам Минниханов и другие официальные лица.

К юбилею первого президента республики «Реальное время» подготовило специальный проект. В нем через исторические кадры и цитаты Шаймиева можно узнать, как строился промышленный Татарстан.

Татьяна Демина