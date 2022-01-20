В Татарстане в выходные ожидаются снегопады и до -10 градусов

Фото: Максим Платонов

В Татарстане в ближайшие выходные продолжит идти снег. Днем ожидается до -10 градусов, а в начале следующей недели похолодает до -13 градусов, сообщили в Гидрометцентре РТ.

В пятницу, 21 января, в Татарстане существенных осадков не прогнозируется, ночью и утром местами возможен туман. Ночью похолодает до -8... -13°С, а при прояснениях — до -16°С. Днем в республике ожидается -5... -10 градусов.

В субботу, 22 января, ночью в юго-западных районах, а днем на преобладающей территории Татарстана пройдет снег. Ночные температуры составят -9... -14 градусов, в восточных районах опустятся до -18°С. Днем ожидается -5... -10 градусов.

В воскресенье, 23 января, в Татарстане сохранится снежная погода. Ночью в республике похолодает до -8... -13°С. Днем температуры будут держаться в пределах -5... -10 градусов.

Фото: Максим Платонов

По предварительному прогнозу Гидрометцентра РТ, ночью с воскресенья на понедельник в Татарстане по-прежнему будет идти небольшой снег, в остальное время осадки маловероятны. В начале следующей недели в Татарстан придет похолодание. Ночью температура опустится до -11... -16°С, а днем — до -8... -13 градусов.

В Татарстане уже несколько дней продолжаются снегопады. Как объяснил «Реальному времени» профессор кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Юрий Переведенцев, виной всему Атлантика — наша погода определяется западно-восточным переносом, и именно поэтому «морозов сильных нет, снегопады есть». Подробности — в материале «Реального времени».

Татьяна Демина