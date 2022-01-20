В Татарстане утвердили программу дорожных работ на 18,5 млрд рублей

Кабмин Татарстана утвердил программу дорожных работ на дорогах общего пользования на 2022 год — ее бюджет составил 18,5 млрд рублей.



Также Кабмин утвердил программу комплексного развития транспортной инфраструктуры Казанской агломерации по национальному проекту «Безопасные качественные дороги», финансирование которой составит 604,2 тысячи рублей из межбюджетных трансфертов и средств бюджета РТ ровно на 2 млрд рублей.

Постановлением утверждена программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Набережночелнинской и Нижнекамской агломераций на 1,3 млрд рублей и 480 млн рублей соответственно.

Утверждена программа ремонта автодорог республиканского и муниципального значения — на это выделяется 488 млн рублей.

Фото: kzn.ru

На региональной сети и в городских агломерациях Татарстана в 2022 году по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» планируют отремонтировать более 85 км дорог.

Маргарита Головатенко