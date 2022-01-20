В России средняя цена на подержанные автомобили впервые превысила 1 млн рублей

В России впервые средняя цена на подержанный автомобиль составила 1,049 млн рублей. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Цены на авто с пробегом увеличиваются в стране уже с сентября 2020 года. По мнению аналитиков, происходит это из-за растущей инфляции и нехватки новых машин у дилеров, вызванной глобальным дефицитом полупроводников.

За 2021 год подержанные автомобили в России подорожали в 1,5 раза. Так, к декабрю 2021 года их стоимость выросла на 8%, или 79 тысяч рублей. А в сравнении с январем прошлого года она возросла на 52%, или 361 тысячу рублей.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Ранее сообщалось, что Татарстан замкнул пятерку регионов с самыми высокими ценами на автомобили с пробегом. В среднем стоимость подержанных машин за год увеличилась на 24,2% и составила 385 тысяч рублей.

Дарья Акимова