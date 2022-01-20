«Нормальный взрослый человек никогда не обратится за помощью к ребенку»

За 2021 год зарегистрировано 167 случаев пропажи детей в Татарстане, 135 из них удалось найти. Альбина Гараева, координатор ДПСО «ЛизаАлерт», в беседе с заместителем премьер-министра РТ Лейлой Фазлеевой в прямом эфире рассказала о проблеме пропадающих детей, что могут и должны делать родители для того, чтобы беда не случилась, и как вести себя, если ребенок пропал. Подробнее — в материале «Реального времени».

Почему дети уходят из дома

Первый вопрос Лейлы Фазлеевой о причинах ухода детей, пожалуй, самый важный. Понятно, что есть неблагополучные семьи. Так, 12 января этого года в Набережных Челнах ребенок ушел в школу и не вернулся домой. Родители обратились в полицию только 14 января. Этот случай полностью характеризует психологическую обстановку в семье. Но ведь не всегда все так плохо. Изучением такого рода ситуаций занимаются психологи и социологи.

Альбина Гараева называет целый ряд причин. Есть дети, привычные к бродяжничеству с детства, им комфортнее на улице. Еще варианты — родители не одобряют появившихся друзей или ребенок боится домашнего наказания за какой-то проступок. Чтобы четко понимать причину, родители должны беседовать со своими детьми, быть в курсе их личной жизни, отметила Гараева. Такова профилактика возможной беды. Если же ребенок потерялся или ушел — нельзя терять ни минуты золотого времени.



— Необходимо сразу обращаться в полицию по номеру 112. Бригада полицейских на месте проведет с вами беседу и начнет действовать по своему алгоритму. И, не теряя времени, надо звонить на нашу горячую линию: 8 (800) 700-54-52. Но если звонит не родитель, то этот человек должен быть готов дать телефоны родственников, опекунов, учителей, то есть людей, способных дать о ребенке полезную для поиска информацию, — напомнила координатор отряда.

Дети должны уметь говорить «Нет!»

Заместитель премьер-министра привела удручающую статистику — как оказывается, девять из десяти детей уходят с незнакомыми людьми. Почему они так поступают, как объяснить ребенку, что общаться с незнакомым взрослым человеком опасно?

Координатор Альбина Гараева отмечает, что, действительно, взрослые могут придумать массу убедительных поводов, чтобы увести ребенка, а такие ключевые слова, как «iPhone» или «модельное агентство», — очень привлекательные ключевые слова. Также взрослый человек может попросить у несовершеннолетнего помощи, сказать, что его мама попала в больницу и необходимо очень быстро идти к ней. Ребенок или даже подросток могут растеряться в такой ситуации и поддаться на уговоры.

— Прежде всего, родители должны очень четко объяснить, что нормальный взрослый человек никогда не обратится за помощью к ребенку. Это бессмысленно. И если от такой просьбы трудно отказаться, то необходимо привлечь другого взрослого человека. Вообще, детей необходимо учить обращаться за помощью к взрослым, а самое главное — надо уметь говорить «Нет!», — подметила Гараева.

Она советует всем родителям учить своих детей громко кричать с целью привлечь внимание окружающих. Необходимо объяснять, что нет ничего стыдного в крике и умении не дать себя увести. Ребенок должен вести себя активно, падать на землю, всеми способами не дать взять себя на руки.

Есть только три категории людей, у которых можно просить помощи. В первую очередь это полицейский. Фото: Ринат Назметдинов

— Очень важны ключевые слова. К сожалению, на крики «Спасите!», «Помогите!» и тому подобные сегодня уже не реагируют. Лучше кричать «Вы мне чужой», «Отойдите от меня, я вас не знаю», — подчеркнула координатор «ЛизаАлерт».

В каждом кармане должна быть бумажка с телефоном родителей

В магазинах «Пятерочка» и «Перекресток», напомнила Альбина Гараева, есть островки безопасности, куда можно привести ребенка или пожилого человека, сотрудники магазина обязательно помогут. Но лучше всего все же иметь возможность для звонка. Координатор обращает внимание на недопустимость наказания детей лишением телефона. Этот важнейший в современной жизни гаджет всегда должен быть на связи, с положительным балансом и полной зарядкой, в любом телефоне необходимо включить геолокацию, функцию родительского контроля.

Если же с телефоном что-то случилось, то ребенок должен иметь возможность попросить помощь со стороны. И здесь возникает вопрос, к кому можно обращаться. Совет от «ЛизаАлерт» такой:

— Есть только три категории людей, у которых можно просить помощи. В первую очередь это полицейский. В магазине или торговом центре можно обратиться к сотруднику охраны или работнику торгового зала. На улице допустимо просить помощи у взрослого человека с ребенком. И необходимо позаботиться о том, чтобы у ваших детей всегда была бумажка с родительским телефоном, желательно несколько.

На весь Татарстан только 100 человек состоят в поисковом отряде. Фото vk.com/la_tatarstan

К сожалению, не все истории с пропажей заканчиваются хорошо

Альбина Гараева рассказала о том, сколько детей пропадает, как их ищут и находят. В 2022 году в Татарстане зарегистрировано уже четыре таких случая. Все дети нашлись. За 2021 год зарегистрировано 167 случаев. Из них 135 детей удалось найти живыми и невредимыми, некоторое количество заявок было отменено — видимо, родственники сами нашли своих пропавших. Одна девочка-подросток до сих пор в розыске, четверо детей, к сожалению, погибли.

Последний вопрос Лейлы Фазлеевой касался желающих помочь волонтерскому движению «ЛизаАлерт»: сколько человек занимается поиском пропавших детей и как подключиться к этой работе? Проблема действительно есть. На весь Татарстан только 100 человек состоят в поисковом отряде. Альбина Гараева призвала татарстанцев принять участие в важной миссии.