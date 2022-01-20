В Казани утвердили проект планировки территории Фермы-2
В столице Татарстана утвердили проект планировки территории Фермы-2. Соответствующее постановление опубликовано в сборнике документов мэрии города.
Согласно документу, границами территории нового микрорайона являются:
- с севера — лесной массив «Фермский лес» и ул.Рауиса Гареева;
- с востока и юго-востока — овражный лесной массив;
- с юга и юго-запада — ул. Братьев Батталовых;
- с северо-запада — ул.Фермское Шоссе.
Площадь нового микрорайона составила 74 га. Он включает в себя семь жилых комплексов.
В прошлом месяце проект планировки территории отправляли на доработку. О том, каким будет новый микрорайон, читайте в материале «Реального времени».
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