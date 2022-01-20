В СИЗО Татарстана находятся 2 295 человек — это много или мало?

На конец 2021 года в пяти следственных изоляторах Татарстана находились 2 295 арестованных и осужденных. Эти цифры сегодня озвучил начальник Управления ФСИН по РТ Эдуард Хиалеев на итоговой коллегии ведомства.



В этом году в Казани собираются строить новый СИЗО — строительство запланировано в рамках федеральной целевой программы.

Также Хиалеев сообщил, что мобильные операторы по заявлениям руководства Управления ФСИН по Татарстану заблокировали 546 абонентских номеров. По данным ведомства, эти номера незаконно использовались осужденными и арестованными в СИЗО и колониях республики.

Фото: Олег Тихонов

2 295 человек в СИЗО Татарстана — это:

На 220 человек выше лимита . Всего СИЗО республики рассчитаны на 2 075 мест.

. Всего СИЗО республики рассчитаны на 2 075 мест. На 99 человек больше , чем на начало 2021 года — тогда в СИЗО Татарстана содержались 2 196 человек, из них 309 — сверх лимита.

, чем на начало 2021 года — тогда в СИЗО Татарстана содержались 2 196 человек, из них 309 — сверх лимита. На 38 человек больше , чем число всех заключенных в Армении — по данным на май 2021 года, это 2 197 человек. И на 120 человек больше, чем в Македонии — там в колониях и изоляторах сидят 2 175 человек.

, чем число всех заключенных в Армении — по данным на май 2021 года, это 2 197 человек. И на 120 человек больше, чем в Македонии — там в колониях и изоляторах сидят 2 175 человек. Около 2% от общего числа находившихся в российских СИЗО — по данным СПЧ, в конце 2021 года в изоляторах находилось примерно 100 тысяч человек.

находившихся в российских СИЗО — по данным СПЧ, в конце 2021 года в изоляторах находилось примерно 100 тысяч человек. В два раза больше числа всех заключенных в Черногории — 1 070 человек.

числа всех заключенных в Черногории — 1 070 человек. И в пять раз больше числа россиян, находящихся в тюрьмах и СИЗО Беларуси: в изоляторах находятся 109 россиян, еще 346 уже отбывают наказание в тюрьмах.



числа россиян, находящихся в тюрьмах и СИЗО Беларуси: в изоляторах находятся 109 россиян, еще 346 уже отбывают наказание в тюрьмах. На 941 человека больше , чем находится в тюрьмах России на начало 2022 года — 1 354 осужденных.

, чем находится в тюрьмах России на начало 2022 года — 1 354 осужденных. И в 2,5 раза больше числа осужденных, находящихся в 18 воспитательных колониях для несовершеннолетних, — 842 человека.

Дарья Пинегина