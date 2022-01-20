В СИЗО Татарстана находятся 2 295 человек — это много или мало?
На конец 2021 года в пяти следственных изоляторах Татарстана находились 2 295 арестованных и осужденных. Эти цифры сегодня озвучил начальник Управления ФСИН по РТ Эдуард Хиалеев на итоговой коллегии ведомства.
В этом году в Казани собираются строить новый СИЗО — строительство запланировано в рамках федеральной целевой программы.
Также Хиалеев сообщил, что мобильные операторы по заявлениям руководства Управления ФСИН по Татарстану заблокировали 546 абонентских номеров. По данным ведомства, эти номера незаконно использовались осужденными и арестованными в СИЗО и колониях республики.
2 295 человек в СИЗО Татарстана — это:
- На 220 человек выше лимита. Всего СИЗО республики рассчитаны на 2 075 мест.
- На 99 человек больше, чем на начало 2021 года — тогда в СИЗО Татарстана содержались 2 196 человек, из них 309 — сверх лимита.
- На 38 человек больше, чем число всех заключенных в Армении — по данным на май 2021 года, это 2 197 человек. И на 120 человек больше, чем в Македонии — там в колониях и изоляторах сидят 2 175 человек.
- Около 2% от общего числа находившихся в российских СИЗО — по данным СПЧ, в конце 2021 года в изоляторах находилось примерно 100 тысяч человек.
- В два раза больше числа всех заключенных в Черногории — 1 070 человек.
- И в пять раз больше числа россиян, находящихся в тюрьмах и СИЗО Беларуси: в изоляторах находятся 109 россиян, еще 346 уже отбывают наказание в тюрьмах.
- На 941 человека больше, чем находится в тюрьмах России на начало 2022 года — 1 354 осужденных.
- И в 2,5 раза больше числа осужденных, находящихся в 18 воспитательных колониях для несовершеннолетних, — 842 человека.
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