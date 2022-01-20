Марафон разочарований: треть клиентов коучей и бизнес-тренеров в Казани остались недовольны

5% казанцев готовы прекратить общение с клиентами коучей

В последние годы саморазвитие стало настоящим трендом. В погоне за личностным ростом и прокачкой своих soft skills люди предпочитают не читать книги, а обращаются за помощью к экспертам в этом вопросе — коучам. Популярностью пользуются в последнее время и бизнес-тренеры.

Жители Казани в этом плане не исключение. Как показало исследование, 63% опрошенных казанцев хотя бы раз в жизни обращались к услугам коучей или бизнес-тренеров, сообщили «Реальному времени» в компании Platformа. Почти столько же называют приоритетным направлением в 2022 году саморазвитие — 62%.

Однако есть и те, кто настроен категорично против коучей или бизнес-тренеров. Вероятно, это связано с недоверием к ним. Так, например, почти половина опрошенных казанцев (43%) считает, что у такого специалиста должен быть необходимый сертификат. Однако на деле их позиция не всегда оказывается такой принципиальной — лишь 18% респондентов заявили, что проверяют диплом, а 26% спрашивают о нем лишь иногда.

В последние годы саморазвитие стало настоящим трендом. Фото pervo.ru

Беспрекословно доверяют коучам и бизнес-тренерам лишь 18% жителей столицы Татарстана — они не просят у них показать документы, которые подтвердили бы компетентность и образование. В любом случае, проверяй или не проверяй диплом или сертификат, есть вероятность столкнуться с неоправданными ожиданиями от работы с такими специалистами. С разочарованием от работы с коучем столкнулось более трети участвовавших в опросе Platformа казанцев — 37%.

Услуги коучей каждый оценивает по-разному. Кто-то готов ради эффекта заплатить от 2 до 5 тысяч рублей (27%), а кто-то готов потратить на саморазвитие от 5 до 10 тысяч (23%). Наименьшее число респондентов, всего 3%, заявили, что могут заплатить любую сумму, которую укажет коуч.

Некоторые казанцы не только сами не хотят общаться с коучами, но и пытаются отговорить от услуг своих знакомых. Так делает четверть опрошенных жителей столицы Татарстана (25%). Еще 5% настолько негативно относится к коучам, что готовы прекратить общение со знакомыми, которые обратятся к ним, — 5%.

Увеличить доход и моральное удовлетворение

Причины, по которым люди обращаются к коучам, самые разные. Чаще всего они сталкиваются с отсутствием мотивации и пытаются ее таким образом найти.

— Главными целями занятий и марафонов с коучами являются увеличение дохода (37%), продвижение по карьерной лестнице (24%), поиск work-life баланса (16%), проработка проблем (15%), создание семьи (13%) и даже просто получение морального удовлетворения (13%), — рассказал «Реальному времени» генеральный директор Platforma Алексей Каштанов.

К выбору коучей и бизнес-тренеров он рекомендовал подходить осознанно. В частности, он советует тщательно проверять специалистов и прислушиваться к рекомендациям и отзывам знакомых, которые сами пользовались их услугами.

Эффективность работы с коучами оценивают неоднозначно. Так, 41% посетивших их граждан убежден, что занятия были продуктивными. Почти столько же, 40%, считают, что эффекта нет, никакого удовлетворения они не получили. Оставшиеся 19% затруднились оценить результаты работы с коучем или бизнес-тренером.

Профессию коуча россияне считают переоцененной

В прошлом году SuperJob выяснил, что россияне считают профессию коуча переоцененной. Она попала в один список с риелторами, банкирами, юристами, парикмахерами, психологами, стоматологами и строителями.

На этом список не заканчивался. Список самых переоцененных профессий возглавили депутаты и политики — их назвали 22% опрошенных. На втором месте госслужащие — 14%, а тройку лидеров замкнули топ-менеджеры (9%).



В 2020-м в своей авторской колонке для «Реального времени» доктор медицинских наук Борис Менделевич заявил, что деятельность многих из коучей — шарлатанство, которым должны заниматься правоохранительные органы.



— Потому что выдавать себя за психолога, не имея на это никаких оснований, и оказывать определенные услуги (возможно даже не называя их психологическими, но по сути таковыми являющимися), — на мой взгляд, мошенничество, — объяснил он свою позицию.

Появление большого числа таких специалистов он связал с развитием соцсетей, якобы именно на этом фоне развелось много людей, маскирующих свою деятельность под психологическую.

Татьяна Демина