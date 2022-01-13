Главное о коронавирусе на 13 января: приостановка КХЛ, Россия готовится к новым вспышкам COVID-19

Фото: Максим Платонов

В Татарстане ожидают рост заболеваемости из-за «омикрона»

В Татарстане за последние сутки зарегистрированы 107 новых случаев COVID-19. Всего на 13 января в республике зарегистрировали 43 958 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели за весь период 37 355 человек, в том числе 131 — за минувшие сутки. Умерли за весь период 1 506 человек.

В Татарстане случаи смерти от COVID-19 превысили отметку в 1,5 тысячи. За последние сутки от коронавируса погибли четыре человека: женщина 1936 года рождения и трое мужчин 1934, 1939 и 1948 годов рождения.

Минздрав республики сообщает, что прививку от COVID-19 сделали 2 301 976 человек. По данным ведомства, за сутки вакцинировались 3 334 татарстанца. Полный курс вакцинации прошли 1 863 587 жителей республики. Ревакцинировались 141 978 человек.

Фото: Максим Платонов

Этим утром в казанском электротранспорте выявили 10 пассажиров без QR-кодов. Семь из них пытались проехать в трамваях и троллейбусах, еще три человека — в метро. Также продолжается проверка соблюдения масочного режима, в результате чего выявлено 56 пассажиров без маски. После соответствующего замечания 36 нарушителей надели маски, остальные 20 покинули пассажирский салон. Утренний час пик обошелся без участия полицейских.

Компенсация убытков из-за введения QR-кодов на транспорте придет перевозчикам уже в январе. Об этом сообщили в Миндортрансе республики. Выплаты будут производиться за период с 22 ноября по 31 декабря 2021 года, их объем пока неизвестен.

Вице-премьер РТ Лейла Фазлеева во время прямого эфира заявила, что из-за распространения омикрон-штамма COVID-19 в республике ожидается четырехкратный рост заболеваемости. По ее словам, на данный момент случаев заражения новым штаммом коронавируса на территории Татарстана не зафиксировано.

Фото: Максим Платонов

13 и 14 января в Нижнекамске развернут дополнительные пункты вакцинации от COVID-19. Пункты будут находиться в молодежном клубе «Мечта» (ул. Бызова, 18) с 9.00 до 12.00, в центральной детской библиотеке «Апуш» (ул. Тукая, 31) с 16.30 до 18.30, в молодежном клубе «Орбита» (ул. Юности, 32) с 9.00 до 12.00 и в общественном центре микрорайона (пр. Шинников, 25а) с 9.00 до 12.00.

Путин призвал подготовить больницы и промышленность к распространению «омикрона»

За последние сутки в России выявили 21 155 новых случаев коронавируса, выздоровели 25 984 человека. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 10 723 305 человек, а выздоровевших — до 9 784 348 человек.



За сутки болезнь унесла жизни 740 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 319 172 человека.



За последние сутки в России проведено более 525 тысяч тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются 881 284 человека.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия находится в преддверии новых вспышек коронавируса. Он отметил, что новогодние праздники и выходные не могли не сказаться на уровне заболеваемости, так что у страны есть пара недель для подготовки к новому подъему пандемии.

Вице-премьер Татьяна Голикова на совещании правительства сообщила, что уровень коллективного иммунитета в России составляет 63,2%. Она добавила, что нового эпидемического подъема из-за омикро-штамма COVID-19 избежать не удастся.

Фото kremlin.ru

Также Голикова заявила, что на данный момент в России зарегистрированы 698 случаев заражения омикрон-штаммом коронавируса. По ее словам, большая часть заражений приходится на московский регион.

Владимир Путин призвал подготовить больницы и промышленность к возможному всплеску распространения «омикрона». По его словам, необходимо подготовить больничную сеть и промышленность в части фармацевтики, производства кислородных масок и средств индивидуальной защиты. Также необходимо увеличивать тестирование и темпы вакцинации.

Премьер-министр России Михаил Мишустин дал поручения, направленные на предотвращение распространения COVID-19, в частности, нового штамма «омикрон». Так, нужно обеспечить необходимый резерв коек в больницах, работу кол-центров, масштабное тестирование населения на наличие инфекции. Также правительство направит 187,8 млн рублей на завершение в текущем году первой и второй фаз исследований интраназальной вакцины от коронавирусной инфекции.



Заведующий лабораторией Института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта, профессор Петр Чумаков заявил, что в России началась пятая волна заболеваемости, вызванная омикрон-штаммом COVID-19. Он подчеркнул, что из-за малого контакта с Европой стране долгое время удавалось сдерживать этот штамм, но теперь рост заболеваемости будет такой же.

Фото scientificrussia.ru

Главный санитарный врач России Анна Попова рассказала, что врачи наблюдают ухудшение ситуации. В 35 регионах уровень заболеваемости превысил средний по стране, но сам показатель за первую неделю 2022 года снизился. По ее итогам было зарегистрировано 112 006 случаев заболевания COVID-19. Показатель равен 76,33 на 100 тысяч населения, что на 19,4% меньше, чем на последней неделе 2021 года.

Глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов заявил, что полный локдаун могут объявить в случае, если ежедневно заболеваемость будет составлять более 40 тысяч человек, что является пиком для системы здравоохранения. По его словам, если число заболевших будет расти, то такой вариант вполне возможен.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не подтвердил информацию о том, что Государственная дума собирается принять законопроекты о введении QR-кодов для транспорта и общественных мест в «жестком» виде во всех оставшихся чтениях. О данном законопроекте сообщалось накануне, позже эту информацию подтверждали telegram-каналы со ссылкой на высокопоставленный источник в аппарате нижней палаты российского парламента.

Полузащитник сборной России по футболу и «Валенсии» Денис Черышев сдал положительный тест на COVID-19. Кроме него, коронавирус был обнаружен у вратаря Яспера Силлессена, защитника Даниэля Васса, форварда Макси Гомеса и Элдера Кошта. Игроки находятся на карантине. Они пропустят матч 1/8 финала плей-офф Кубка Испании с «Балеаресой», который пройдет 16 января.

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) объявила о переносе игровых дней 15, 17, 19 и 21 января из-за вспышек COVID-19 в клубах. Матчи пройдут в более поздние даты, о которых сообщат дополнительно. Президент КХЛ Алексей Морозов прокомментировал решение о переносе игровых дней, сообщив, что за последние сутки в лиге заболели 60 человек, а в некоторых клубах появилась симптоматика заболевания.

Британско-шведская компания AstraZeneca планирует подать заявку в Минздрав РФ для регистрации своей вакцины от COVID-19 в России. Но сначала компания хочет получить данные результатов клинических исследований вакцины AstraZeneca в комбинации со «Спутником Лайт». Они начались в феврале 2021 года. В декабре прошлого года глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев рассказал, что их результаты опубликуют в декабре 2021-го или январе 2022 года.

Глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что вакцина от COVID-19 «Спутник M» для подростков в возрасте от 12 до 17 лет поступит в гражданский оборот на следующей неделе. Саму вакцину зарегистрировали еще в ноябре. Для подростков концентрацию препарата снизили в пять раз, а для детей — в 10. По его словам, Минздрав и центр жесточайшим образом относятся к контролю препарата.

Фото: Максим Платонов

Главный внештатный специалист по терапии и общей практике Минздрава России Оксана Драпкина заявила, что людям преклонного возраста или имеющим хронические заболевания необходимо первыми пройти ревакцинацию. По ее словам, бустерная вакцина переносится хорошо, она так же эффективна и безопасна.

Заместитель мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов сообщил, что власти города могут ввести новые ограничения из-за распространения омикрон-штамма COVID-19. Данное решение будет зависеть от ситуации, а сам город готов к работе в ограниченном режиме.

В Санкт-Петербурге открылся клинический госпиталь «MD Лахта» ГК «Мать и дитя». В проект было инвестировано около 1,9 млрд рублей, госпиталь обеспечит около 150 рабочих мест и пока будет работать лишь на прием пациентов с коронавирусом.

В Астрахани у двоих детей в возрасте двух и 13 лет подтвердили омикрон-штамм COVID-19. Это первые выявленные случаи нового штамма в Астраханской области. Состояние детей оценивается как удовлетворительное.

Фото: Максим Платонов

В Ростове-на-Дону омикрон-штаммом COVID-19 заразился полугодовалый ребенок. Госпитализация не потребовалась, медицинские работники наблюдают за состоянием ребенка дома. У других членов семьи коронавирус не обнаружен. В течение двух недель лечебно-профилактическая организация будет наблюдать за ними.

Заместитель президента РАО, академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко рекомендовал работодателям переводить своих сотрудников на удаленную работу в связи с распространением омикрон-штамма COVID-19. По его словам, не нужно чего-то ждать: если человек почувствовал себя плохо, он не должен идти на работу.

Иммунолог-аллерголог Владимир Болибок сообщил, что человек болеющий омикрон-штаммом коронавируса может за один раз заразить около ста человек. По его словам, этот штамм является самым заразным не только среди вариантов COVID-19, но и других болезней. Для передачи заболевания достаточно разговора или зевания.

Фото: Максим Платонов

Михаил Мишустин в приветствии участникам восьмого Гайдаровского форума заявил, что пандемия коронавируса может оказаться не последней: «Не менее важно в ближайшие годы отладить комплексную систему защиты от новых биологических угроз — от ранней диагностики до оперативной разработки вакцин, терапевтических препаратов и организации их производства. Многие специалисты предупреждают: эта пандемия может оказаться не последней. И мы должны быть к этому готовы». Он же заявил, что вакцинация от коронавируса помогла снизить давление на экономику.

Новака Джоковича включили в жеребьевку Australian Open

В мире коронавирусом нового типа на 10.22 (мск) заразились 315 390 402 человека, 5 513 774 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (63 102 104). На второй строчке — Индия (36 317 927), на третьей — Бразилия (22 724 232), на четвертой — Великобритания (14 958 196), на пятой — Россия, (10 520 898, данные университета отстают от данных российского оперштаба).



Больше всего смертей зафиксировано в США (844 840). За ними следуют Бразилия (620 641), Индия (485 035), Россия (312 010) и Мексика (300 764).

Глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове заявила, что коронавирус постепенно становится эндемичным. По ее словам, на данный момент мир находится в самой середине пандемии, поэтому уровень распространения заболевания и его интенсивность очень значительны.

Также Керкхове вместе с директором организации по чрезвычайным ситуациям Майком Райаном назвали три категории людей, для которых омикрон-штамм COVID-19 наиболее опасен. Ими стали люди, не прошедшие вакцинацию, пожилые и те, кто страдает от сопутствующих заболеваний. По их словам, несмотря на то, что действие болезни протекает в легкой форме, сотни тысяч людей по всему миру находятся в больницах.

Фото twitter.com/mvankerkhove

Лидера мирового рейтинга, сербского теннисиста Новака Джоковича включили в жеребьевку Australian Open. Первым соперником станет Миомир Кецманович. Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон сообщил, что решение о повторном аннулировании визы еще может быть принято федеральным министром по делам иммиграции.



В Софии в ходе антиковидного протеста и беспорядков при попытке проникнуть в здание Народного собрания пострадали восемь полицейских. Митинги были организованы депутатами партии «Возрождение». Для участия в них в столицу на автобусах прибыли тысячи людей из разных городов страны.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон извинился за вечеринку в саду его резиденции на Даунинг-стрит во время пандемии. Он признался во время своего выступления в палате общин, что посетил мероприятие 20 мая 2020 года. По его словам, он пришел туда, чтобы выразить благодарность своим сотрудникам, и пробыл там 25 минут.

Исследователи из Бристольского университета Великобритании пришли к выводу, что частицы коронавируса теряют 90% своей способности к заражению в течение 20 минут после попадания в воздух из легких. От этого риск заражения становится высок, когда люди находятся рядом друг с другом, а ношение масок и соблюдение социальной дистанции являются одними из наиболее эффективных способов борьбы с COVID-19.

Фото instagram.com/doc.fauci

Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи заявил, что невакцинированные люди тяжелее перенесут заражение омикрон-штаммом COVID-19. По его словам, люди, прошедшие вакцинацию, тоже будут болеть, но количество антител позволит избежать госпитализации и перенести болезнь в легкой форме.

В Финляндии может быть объявлен режим чрезвычайного положения из-за эпидемиологической ситуации в стране. Решение об этом будет принято в конце недели. Режим ЧС будет введен если власти задействуют соответствующий закон, помогающий работе Минздрава.

Максим Кокунин