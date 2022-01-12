Госдума планирует принять законопроекты о QR-кодах в общественных местах и на транспорте в «жестком» виде

Государственная дума намерена принять законопроекты о введении QR-кодов для транспорта и общественных мест во всех оставшихся чтениях в «жестком» виде. Это связано с прогнозируемой волной омикрон-штамма коронавируса, сообщают telegram-каналы со ссылкой на высокопоставленный источник в аппарате нижней палаты российского парламента.

Накануне стало известно, что Госдума намерена рассмотреть все имеющиеся отзывы и предложения ко второму чтению законопроекта о введении QR-кодов при посещении общественных мест на следующей неделе. Принять его планируется до 1 февраля.



Законопроект о QR-кодах в общественных местах Госдума приняла в первом чтении 16 декабря 2021-го. Документ направили в регионы, Совет Федерации и правительство. Однако президент России Владимир Путин поручил доработать законопроект.

Фото: Максим Платонов (архив)

Напомним, Путин заявил, что страна находится в преддверии новых вспышек коронавируса. Он считает, что есть пара недель, чтобы подготовиться к новому витку пандемии.

О том, что нового эпидемического подъема из-за «омикрона» России избежать не удастся, заявила и вице-премьер РФ Татьяна Голикова. В стране зарегистрировано уже 698 случаев заражения новым штаммом.



Татьяна Демина