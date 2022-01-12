Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России составил 63,2%
В России уровень коллективного иммунитета составляет 63,2%, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.
«...уровень коллективного иммунитета. На сегодняшний день в целом по стране он составляет 63,2%», — приводит ее слова RT.
Голикова добавила, что нового эпидемического подъема из-за штамма «омикрон» России избежать не удастся.
Сегодня президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия находится в преддверии новых вспышек коронавируса.
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