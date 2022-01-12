В Нижнекамске на этой неделе развернут дополнительные пункты вакцинации

Фото: Максим Платонов (архив)

В Нижнекамске 13 и 14 января развернут дополнительные пункты вакцинации от коронавируса. Об этом сообщается на сайте администрации района.



13 января пункт вакцинации появится в молодежном клубе «Мечта» (ул. Бызова, 18). Он будет работать с 9.00 до 12.00. Еще один прививочный кабинет будет в центральной детской библиотеке «Апуш» (ул. Тукая, 31) с 16.30 до 18.30.



14 января дополнительные пункты вакцинации развернут в молодежном клубе «Орбита» (ул. Юности, 32) с 9.00 до 12.00 и в общественном центре микрорайона (пр. Шинников, 25а) с 9.00 до 12.00.



Фото: realnoevremya.ru (архив)

Нижнекамцы могут привиться от COVID-19 в поликлиниках №1 (Менделеева, 46) и №2 (Строителей, 10д) НЦРМБ по будням с 7.30 до 18.30, в выходные — с 8.00 до 15.00, в поликлинике ООО «Чулпан-медицина»: ежедневно с 12.00 до 15.00.



Также прививочный кабинет есть в Камско-Полянской больнице. Сделать прививку там можно по будням с 8.00 до 17.00. С 17.00 до 22.00 в медучреждении вакцинируют в кабинете неотложной помощи. В выходные дни подойти на прививку можно в кабинет неотложной помощи с 8.00 до 22.00. В Шереметьевской участковой больнице пункт вакцинации работает по будням с 8.00 до 16.00.



За минувшие сутки в Татарстане прививку от COVID-19 сделали 3 334 человека. Всего в республике от инфекции вакцинировались 2 301 976 человек.

Татьяна Леухина