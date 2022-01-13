В утренний час пик в электротранспорте Казани выявили 10 пассажиров без QR-кодов

Этим утром в казанском электротранспорте выявили 10 горожан без QR-кодов. Об этом сообщает телеграм-канал МУП «Метроэлектротранс».

Так, семь пассажиров без QR-кода пытались проехать в трамваях и троллейбусах, еще три человека — в метро. Утренний час пик обошелся без участия полицейских.

Фото: Максим Платонов (архив)

Также продолжается проверка соблюдения масочного режима. Было выявлено 56 пассажиров без маски. После соответствующего замечания 36 нарушителей надели маски, остальные 20 покинули пассажирский салон.

Вчера стало известно, что татарстанские перевозчики получат компенсацию убытков из-за введения QR-кодов на транспорте в январе. Так, транспортные компании получат выплаты за период с 22 ноября по 31 декабря 2021 года. Об объеме компенсаций сообщат позднее.

Диана Жиленкова