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Мишустин поручил оценить готовность медучреждений к работе в условиях распространения «омикрона»

09:15, 13.01.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Мишустин поручил оценить готовность медучреждений к работе в условиях распространения «омикрона»
Фото: Максим Платонов (архив)

Премьер-министр России Михаил Мишустин дал поручения, направленные на предотвращение распространения коронавируса и, в частности, штамма «омикрон». Об этом сообщается на сайте правительства РФ.

Так, нужно обеспечить необходимый резерв коек в больницах, работу кол-центров, масштабное тестирование населения на наличие инфекции. Кроме того, предстоит оценить готовность медицинских учреждений к работе в условиях распространения «омикрона».

Фото: Максим Платонов

Помимо прочего, правительство направит 187,8 млн рублей на завершение в текущем году первой и второй фаз исследований интраназальной вакцины от коронавирусной инфекции.

Вчера вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в стране зафиксировали 698 случаев заражения омикрон-штаммом коронавируса. Большая часть из них приходится на московский регион, который, вероятнее всего, примет на себя первый удар распространения «омикрона».

Диана Жиленкова
ОбществоМедицина

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