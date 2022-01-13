Мишустин поручил оценить готовность медучреждений к работе в условиях распространения «омикрона»

Фото: Максим Платонов (архив)

Премьер-министр России Михаил Мишустин дал поручения, направленные на предотвращение распространения коронавируса и, в частности, штамма «омикрон». Об этом сообщается на сайте правительства РФ.

Так, нужно обеспечить необходимый резерв коек в больницах, работу кол-центров, масштабное тестирование населения на наличие инфекции. Кроме того, предстоит оценить готовность медицинских учреждений к работе в условиях распространения «омикрона».

Фото: Максим Платонов

Помимо прочего, правительство направит 187,8 млн рублей на завершение в текущем году первой и второй фаз исследований интраназальной вакцины от коронавирусной инфекции.

Вчера вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в стране зафиксировали 698 случаев заражения омикрон-штаммом коронавируса. Большая часть из них приходится на московский регион, который, вероятнее всего, примет на себя первый удар распространения «омикрона».

Диана Жиленкова