В Кремле не подтвердили информацию о введении QR-кодов для транспорта и общественных мест с 1 февраля

Фото: Максим Платонов (архив)

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не подтвердил информацию о том, что Государственная дума намерена принять законопроекты о введении QR-кодов для транспорта и общественных мест во всех оставшихся чтениях в «жестком» виде из-за угрозы новой волны коронавируса. Об этом сегодня сообщил ряд telegram-каналов.

По их данным, QR-коды в общественном транспорте и местах массового скопления людей в России якобы планируется ввести уже с 1 февраля.

Песков посоветовал отписаться от telegram-каналов, которые распространили информацию о принятии законопроектов о QR-кодах в «жестком» виде, пишет ТАСС.

Напомним, законопроект о QR-кодах в общественных местах Госдума приняла в первом чтении 16 декабря 2021-го. Документ направили в регионы, Совет Федерации и правительство. Однако президент России Владимир Путин поручил доработать законопроект.



Фото: Максим Платонов (архив)

Накануне же стало известно, что Госдума намерена рассмотреть все имеющиеся отзывы и предложения ко второму чтению законопроекта о введении QR-кодов при посещении общественных мест на следующей неделе. Принять его планируется до 1 февраля.



Татьяна Демина