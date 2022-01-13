Гинцбург: вакцина «Спутник М» для подростков поступит в гражданский оборот на следующей неделе

Фото: Максим Платонов

Вакцина от коронавируса «Спутник M» для подростков в возрасте от 12 до 17 лет поступит в гражданский оборот на следующей неделе. Об этом рассказал глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

Он отметил, что Минздрав и центр жесточайшим образом относятся к контролю препарата. Также вакцина контролируется еще рядом других структур, передает «РИА Новости».

Фото: Максим Платонов

Разработчиком препарата выступает Центр им. Гамалеи. Саму вакцину зарегистрировали еще в ноябре. Для подростков концентрацию препарата снизили в пять раз, а для детей — в 10.

Недавно замдиректора по клинической работе Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Г.Н. Габричевского Татьяна Руженцова сообщила, что коронавирус сильнее всего распространяется среди детей. Это объясняется тем, что у данной категории населения уровень иммунитета к инфекции довольно низкий.

Диана Жиленкова