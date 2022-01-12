КХЛ перенесла игры чемпионата, запланированные на 15—21 января, — один из матчей должен был пройти в Казани

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) объявила о переносе игровых дней 15, 17, 19 и 21 января из-за вспышек COVID-19 в клубах. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Матчи перенесут на более поздние даты, об этом сообщат дополнительно.

Фото: khl.ru

17 января в Казани должны были встретиться «Барыс» и «Ак Барс». Игру перенесли в татарстанскую столицу из Нур-Султана в связи с неблагоприятной обстановкой в Казахстане.

Матчи казанского клуба с «Локомотивом», «Куньлунем», «Барысом» и «Салаватом Юлаевым» также перенесли на поздний срок, сообщили в пресс-службе «Ак Барса».

Еще вчера Континентальная хоккейная лига (КХЛ) объявила о своем решении продолжить регулярный чемпионат.



Татьяна Леухина