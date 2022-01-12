КХЛ перенесла игры чемпионата, запланированные на 15—21 января, — один из матчей должен был пройти в Казани
Континентальная хоккейная лига (КХЛ) объявила о переносе игровых дней 15, 17, 19 и 21 января из-за вспышек COVID-19 в клубах. Об этом сообщает пресс-служба лиги.
Матчи перенесут на более поздние даты, об этом сообщат дополнительно.
17 января в Казани должны были встретиться «Барыс» и «Ак Барс». Игру перенесли в татарстанскую столицу из Нур-Султана в связи с неблагоприятной обстановкой в Казахстане.
Матчи казанского клуба с «Локомотивом», «Куньлунем», «Барысом» и «Салаватом Юлаевым» также перенесли на поздний срок, сообщили в пресс-службе «Ак Барса».
Еще вчера Континентальная хоккейная лига (КХЛ) объявила о своем решении продолжить регулярный чемпионат.
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