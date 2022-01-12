В ВОЗ заявили, что коронавирус становится эндемичным

Коронавирус постепенно становится эндемичным. Сейчас Всемирная организация здравоохранения рассматривает разные варианты развития ситуации, заявила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове.



— Сейчас мы в самой середине этой пандемии, и уровень распространения, его интенсивность, а также уровень влияния новых заражений на ключевые медицинские услуги, уровень госпитализации, очень значительны, — приводит «РИА Новости» ее слова.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Керкхове подчеркнула, что вирус только становится эндемичным, окончательно этого не произошло.

Директор центра имени Чумакова Айдар Ишмухаметов ранее заявил, что пандемия COVID-19 будет продолжаться не менее года, пока не станет обычным сезонным заболеванием. За это время один из штаммов коронавируса должен вытеснить все остальные. А существующие вакцины должны с ним справиться.

Татьяна Леухина